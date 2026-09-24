¿Subirá el pasaje de Hopelchén a Campeche? FUTV anuncia qué pasará con la tarifa de 65 pesos

Pese a los constantes aumentos de precios en refacciones y llantas, que han tenido un alza del 10 por ciento, así como del diésel, no se prevé aumento del costo del pasaje en las combis que cubren la ruta Hopelchén-Campeche-Hopelchén en lo que resta del año, señaló Humberto Villamonte Rosado, dirigente de la Sociedad Cooperativa Frente Único de Trabajadores del Volante Ruta Chenes, quien dijo que los socios están “apechugando” todos esos incrementos.

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En entrevista, el líder transportista mencionó que, actualmente, el precio de pasaje a la capital del Estado y viceversa es de 65 pesos por persona, precio que mantiene desde hace tres años, e indicó que no hay planes por el momento de un ajuste del costo del pasaje, y son los propios socios quienes están amortiguando esos aumentos, pero sin afectar la economía de los usuarios de las combis.

Dijo que sí han pensado proponerle a la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche un ajuste al alza en el costo del pasaje, pero no lo han hecho porque la situación económica no es la mejor en los últimos años en esta región de Los Chenes.

“No queremos aumentar el costo del pasaje para no dañar la economía de los usuarios, porque les afectaríamos sus bolsillos, pensamos que no es el mejor momento de aumentar el costo del pasaje”, expresó el líder transportista.

Refirió que su competencia como Sociedad Cooperativa del FUTV en la ruta Hopelchén-Campeche-Hopelchén es la empresa Autobuses del Sur, cuyo costo es de 80 pesos el pasaje desde el principio del año, aunque indicó que esa empresa varía sus precios, en ocasiones los baja a 75 pesos y luego les vuelve a subir, y no tiene un precio fijo, tal como lo tiene el FUTV.

“Esperamos salir el año con el precio de 65 pesos por persona, bueno, sí hemos platicado a la ARTEC la situación y nos han pedido no aumentar, aunque, al ser claros y precisos, no le hemos hecho un planteamiento formal de aumentar el costo del pasaje”.

Villamonte Rosado dijo que en diciembre, en su asamblea de fin de año, podrían decidir si harán un aumento al pasaje para inicios del 2027, pero eso lo decidirán los socios y no hay nada seguro en ese aspecto.

Por último, indicó que tanto los propietarios de las combis como él, en su calidad de dirigente, están conscientes de lo que está ocurriendo con las alzas en las refacciones, llantas, diésel y otros más, pero han decidido amortiguar esos incrementos para no afectar la economía de los usuarios.

Por su lado, los usuarios de ese transporte público, Mario Sánchez Morales y Margarita Cauich Silva, aplaudieron esa determinación de los taxistas e indicaron que, al momento, la economía no está en su mejor momento como para un aumento al precio del pasaje.

JGH