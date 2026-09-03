Invertirán más de 9 mil mdp en el nuevo Parque Eólico Panabá que abastecerá a más de 300 mil hogares en Yucatán

Yucatán avanzará hacia una mayor seguridad y soberanía energética con el Parque Eólico Panabá, proyecto que en su fase final generará 252 megawatts (MW), energía equivalente al consumo de más de 300 mil hogares, con una inversión de nueve mil 250 millones de pesos.

El proyecto, presentado ante el Gobernador Joaquín Díaz Mena, ampliará la capacidad de generación de energía limpia, fortalecerá el sistema eléctrico de la entidad y brindará mayor certeza energética para las familias y las empresas.

Asimismo, impulsará la economía del nororiente del estado mediante la creación de empleos bien remunerados, la contratación de proveeduría local y obras de infraestructura social en comunidades de Panabá.

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En el Salón de los Retratos del Palacio de Gobierno, Díaz Mena conoció los detalles de esta inversión desarrollada por Genux, en asociación con Glencore, cuya construcción está programada para iniciar en diciembre de este año e incluye 60 aerogeneradores y 85 kilómetros de nueva infraestructura de transmisión eléctrica.

Al dirigir su mensaje, el Gobernador afirmó que su administración brindará acompañamiento institucional a las empresas para facilitar el desarrollo y la construcción de este proyecto, largamente esperado por las comunidades del nororiente de Yucatán.

El mandatario estatal explicó que el Parque Eólico Panabá se suma a las obras estratégicas del Renacimiento Maya destinadas a fortalecer la infraestructura, atraer inversiones y generar empleos mejor remunerados para yucatecas y yucatecos.

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Entre estas acciones mencionó la modernización y ampliación del Puerto de Altura de Progreso, el Tren Maya de carga y su conexión con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyectos que cuentan con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Añadió que los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar de Progreso y Umán permitirán atraer nuevas empresas a Yucatán. En este contexto, indicó que existen 80 proyectos de inversión interesados en instalarse en el estado, los cuales requieren certeza en el suministro eléctrico.

Díaz Mena explicó que esta certidumbre se fortalece con las centrales de ciclo combinado, el suministro de gas natural mediante Energía Mayakan, la ampliación del gasoducto y proyectos de generación renovable como el Parque Eólico Panabá.