Seguirá preso hombre acusado de matar a una perrita con una herramienta agrícola en Yucatán

Un hombre identificado como L. D. P. D. fue vinculado a proceso por crueldad animal agravada en Yucatán, luego de que presuntamente atacara con una coa a una perrita doméstica en la comisaría de Santa María Acú, perteneciente al municipio de Halachó. El animal murió a consecuencia de las lesiones y el acusado permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

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De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos ocurrieron durante la noche del 10 de septiembre, cuando el hombre ingresó a un establecimiento comercial de la localidad y, presuntamente sin motivo ni justificación, agredió con la herramienta agrícola a una perrita criolla.

El ataque le provocó una lesión que derivó en su muerte. Según el dictamen elaborado por peritos veterinarios de la Fiscalía, la causa del fallecimiento fue un traumatismo raquimedular, es decir, una lesión que afecta la columna vertebral y la médula espinal.

Durante una audiencia celebrada en el Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial, la autoridad judicial valoró los datos de prueba presentados por la Fiscalía y determinó vincular a proceso al acusado por el delito de crueldad animal agravada, dentro de la causa penal 109/2026.

La jueza también estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria y ordenó mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el hombre continuará privado de su libertad mientras se desarrolla el proceso penal.

La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria, por lo que la responsabilidad penal del acusado deberá determinarse conforme avance el procedimiento judicial.

JGH