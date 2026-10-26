Falla técnica cancela vuelo a Monterrey y deja a 55 pasajeros varados en Cozumel

Una falla técnica detectada minutos antes del despegue obligó a cancelar el vuelo de Viva Aerobús con destino a Monterrey, Nuevo León, lo que dejó a 55 pasajeros sin poder salir de Cozumel en el horario previsto.

De acuerdo con los primeros reportes de los registros del aeropuerto de Cozumel, la aeronave con matrícula XA-VAQ tenía programada su salida a las 20:47 horas, pero durante las revisiones previas al vuelo se detectó una anomalía en una manguera del sistema de presurización del aire, por lo que se suspendieron las operaciones de esa unidad.

Ante la situación, se activaron los procedimientos de atención a los viajeros y personal de seguridad federal intervino para brindar asistencia a los pasajeros afectados. Como parte de las medidas adoptadas, fueron trasladados a los hoteles Fiesta Americana y El Cozumeleño, donde se les proporcionaron hospedaje y alimentación.

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La salida de los viajeros fue reprogramada para la tarde del lunes, según la información disponible. Hasta el momento, no se cuenta con una versión pública de la aerolínea que detalle el origen de la falla ni las revisiones técnicas realizadas a la aeronave.

Los incidentes mecánicos detectados antes del despegue pueden derivar en la suspensión de un vuelo mientras se revisa la seguridad de la unidad. En otros casos documentados de Viva Aerobús, la empresa ha informado que las aeronaves involucradas son sometidas a inspección y que los pasajeros reciben alternativas para continuar su viaje.

En este caso, la cancelación se produjo antes de que el avión iniciara el vuelo, por lo que la prioridad fue atender a los pasajeros y coordinar su traslado posterior a Monterrey.