Festival de las Ánimas 2026 en Mérida: Desfile de Catrinas, Paseo de las Ánimas y otras actividades del 26 al 2 de noviembre

El Festival de las Ánimas 2026 en Mérida tendrá actividades gratuitas del 24 de octubre al 2 de noviembre, con el Paseo de las Ánimas, el Desfile de Catrinas, recorridos nocturnos y altares de Hanal Pixán. La cartelera incluye eventos en el Centro Histórico, Paseo de Montejo, el Cementerio General y otras sedes de la ciudad.

Bajo el lema “Recuerdos de corazón”, el Ayuntamiento de Mérida preparó una programación para celebrar el Día de Muertos y las tradiciones mayas, con espectáculos culturales, actividades infantiles, eventos gastronómicos y recorridos en barrios tradicionales y comisarías.

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Aunque el festival comenzó el 24 de octubre con el encendido de Ánimas Iluminadas, las actividades principales se concentrarán entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre.

¿Cuándo es el Paseo de las Ánimas 2026 en Mérida?

El Paseo de las Ánimas se realizará el viernes 30 de octubre a las 18:00 horas, con un recorrido que partirá del Cementerio General y concluirá en el Parque de San Juan.

Para esta edición se contempla la participación de más de mil caracterizaciones y la instalación de alrededor de 300 altares a lo largo del trayecto, donde habitantes y visitantes podrán conocer las tradiciones relacionadas con el Hanal Pixán.

Entre las novedades del Festival de las Ánimas 2026 se encuentran proyecciones de video mapping en barrios tradicionales, figuras gigantes durante los recorridos y la ampliación de actividades a la comisaría de Xcunyá.

Desfile de Catrinas en Mérida: fecha, recorrido y qué habrá

El Desfile de Catrinas será el sábado 31 de octubre, con una ruta de 1.7 kilómetros desde la Plaza Grande hasta el Gran Parque de La Plancha.

El recorrido contará con 30 contingentes y alrededor de 300 talentos. El Ayuntamiento espera superar los 55 mil asistentes durante esta actividad, que incluirá espectáculos artísticos y culturales.

Entre las atracciones anunciadas se encuentran una edición especial de Pok ta Pok, espectáculos infantiles, música mexicana, esculturas móviles conocidas como mojigangas y una Catrina monumental de casi cuatro metros de altura.

Además, se instalará un Altar Monumental Mexicano en el Remate de Paseo de Montejo. Ese mismo día se realizará la Bici Ruta Nocturna en esta avenida.

Festival de las Ánimas 2026: calendario de actividades en Mérida

Estas son las principales actividades programadas del 26 de octubre al 2 de noviembre, con sus respectivas fechas y sedes:

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26 de octubre: Vaquería de las Ánimas, frente al Palacio Municipal.

Vaquería de las Ánimas, frente al Palacio Municipal. 27 de octubre: México y sus tradiciones, en el Centro Municipal de Danza.

México y sus tradiciones, en el Centro Municipal de Danza. 28 de octubre: Rodada de Ánimas, con ruta hacia el Cementerio General.

Rodada de Ánimas, con ruta hacia el Cementerio General. 29 de octubre: Pixán Paalal, en el parque de Chuburná.

Pixán Paalal, en el parque de Chuburná. 30 de octubre: Paseo de las Ánimas, del Cementerio General al Parque de San Juan, a las 18:00 horas.

Paseo de las Ánimas, del Cementerio General al Parque de San Juan, a las 18:00 horas. 31 de octubre: Desfile de Catrinas, de la Plaza Grande al Gran Parque de La Plancha.

Desfile de Catrinas, de la Plaza Grande al Gran Parque de La Plancha. 31 de octubre: Bici Ruta Nocturna, en Paseo de Montejo.

Bici Ruta Nocturna, en Paseo de Montejo. Del 31 de octubre al 2 de noviembre: Caminos Misteriosos de Xcunyá-Misnébalam, en esta zona de comisarías.

Caminos Misteriosos de Xcunyá-Misnébalam, en esta zona de comisarías. 1 de noviembre: Ánimas en Dzibilchaltún, en la zona arqueológica.

Ánimas en Dzibilchaltún, en la zona arqueológica. 1 y 2 de noviembre: Entrega de ofrendas de Hanal Pixán, en la Plaza Grande.

La programación general también contempla actividades en espacios públicos, barrios tradicionales y otros puntos de Mérida.