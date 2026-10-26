Ricardo Monreal anuncia cuándo llegará a San Lázaro la renuncia de Guadalupe Taddei y cómo elegirán a su sustituto

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) se espera este lunes 26 de octubre de 2026, alrededor de las 15:00 horas.

El legislador explicó que, una vez recibido el documento, comenzará el procedimiento parlamentario para elaborar y aprobar la convocatoria que permitirá elegir a la persona que ocupará la presidencia del organismo electoral.

Monreal adelantó que el proceso de designación podría concluir en un plazo de cuatro a cinco semanas, una vez que se apruebe la convocatoria correspondiente.

¿Cuándo llegará la renuncia de Guadalupe Taddei a la Cámara de Diputados?

De acuerdo con Monreal, se prevé que el escrito sea entregado alrededor de las 15:00 horas de este lunes.

El documento será recibido por Servicios Parlamentarios y la Mesa Directiva, para posteriormente remitirse a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), previa publicación en la Gaceta Parlamentaria.

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El diputado precisó que esta es la ruta institucional prevista para iniciar los trabajos de renovación de la presidencia del INE.

¿Cuándo se publicará la convocatoria para elegir al sustituto de Guadalupe Taddei?

Ricardo Monreal anunció que la Junta de Coordinación Política se reunirá el martes 27 de octubre, a las 8:30 horas, para revisar los términos de la convocatoria.

Durante esa jornada se realizarán consultas con los distintos grupos parlamentarios para analizar el contenido del documento.

El coordinador de Morena adelantó que el borrador estará disponible el martes y que podría someterse a votación del pleno de la Cámara de Diputados el miércoles 28 de octubre.

Una vez aprobada la convocatoria, comenzarán los plazos establecidos para la selección de la nueva presidencia del INE.

¿Cuánto tardará la elección del nuevo presidente del INE?

Monreal estimó que el procedimiento legislativo se desarrollará durante cuatro o cinco semanas, periodo en el que se deberán cumplir las etapas previstas para la designación.

🚨 RUTA PARA ELEGIR A LA NUEVA PRESIDENCIA DEL INE 🗳️ Hoy a las 15:00 horas se recibe la renuncia de Guadalupe Taddei. ➡️ Mañana, a las 8:30!AM, Ricardo Monreal convocará a los coordinadores parlamentarios. El miércoles el Pleno de la Cámara de Diputados votará la convocatoria para elegir a quien presidirá el órgano electoral. 📝 Será un proceso que durará varias semanas. — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) October 26, 2026

El proceso contempla la integración de un comité técnico de evaluación, la recepción de aspirantes y la elección mediante mayoría calificada de dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Si no se alcanza esa votación, la legislación prevé un procedimiento de insaculación.

Mientras se realiza la selección, el Consejo General del INE deberá designar una presidencia provisional para garantizar la continuidad de las actividades institucionales.

De acuerdo con el calendario planteado por Monreal, la Cámara de Diputados podría aprobar la convocatoria el miércoles 28 de octubre, mientras que el nombramiento definitivo se concretaría entre finales de noviembre y principios de diciembre, siempre que se cumplan los plazos estimados.

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