Claudia Sheinbaum anuncia apoyo de 400 mil pesos para reconstruir viviendas afectadas por lluvias en Hidalgo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la entrega de 400 mil pesos a cada familia de Hidalgo que perdió completamente su vivienda durante las lluvias de 2025, recursos que podrán utilizar para reconstruir sus hogares o adquirir un terreno en otra comunidad.

Durante el evento Apoyos a población afectada por lluvias 2025, celebrado este viernes 30 de octubre de 2026 en Pachuca, Hidalgo, la mandataria explicó que los recursos se entregarán directamente a los beneficiarios mediante tarjetas del Banco del Bienestar, en tres ministraciones.

Sheinbaum informó que el Gobierno federal ha destinado cerca de 8 mil millones de pesos para atender las afectaciones en Hidalgo, incluidas las acciones de apoyo a las familias, rehabilitación de caminos, infraestructura y servicios básicos.

¿Cómo se entregarán los 400 mil pesos para reconstruir viviendas en Hidalgo?

La presidenta explicó que las familias recibirán el apoyo económico en tres ministraciones, con el objetivo de financiar progresivamente la reconstrucción de sus viviendas.

Detalló que las tarjetas entregadas este viernes ya cuentan con el primer depósito, mientras que los recursos restantes se entregarán posteriormente hasta completar los 400 mil pesos.

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Sheinbaum señaló que los beneficiarios tendrán libertad para decidir dónde construir sus nuevas viviendas, incluso si desean trasladarse a otro municipio o comunidad.

Sin embargo, recomendó evitar terrenos ubicados en zonas de riesgo, particularmente cerca de ríos o lugares expuestos a nuevas inundaciones.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con el Gobierno de Hidalgo, proporcionará asesoría técnica para orientar a las familias durante la reconstrucción.

¿Cuántas familias resultaron afectadas por las lluvias de 2025?

Claudia Sheinbaum informó que las lluvias registradas en Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo afectaron aproximadamente a 105 mil familias, de las cuales alrededor de 35 mil se encontraban en territorio hidalguense.

La mandataria recordó que numerosas comunidades de Hidalgo quedaron incomunicadas, por lo que las Fuerzas Armadas utilizaron helicópteros para distribuir alimentos, agua y otros suministros.

Explicó que la recuperación de los caminos afectados requirió entre 40 y 50 días en algunas zonas, mientras que personal de la Secretaría de Bienestar realizó censos para identificar a las familias damnificadas.

Con base en esos registros, el Gobierno federal entregó apoyos económicos y enseres domésticos, además de iniciar las labores de rehabilitación de infraestructura.

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La presidenta señaló que la entrega de recursos para las viviendas representa una de las últimas acciones pendientes dentro del programa de atención a las familias afectadas por las lluvias.

Explicó que inicialmente se buscaron terrenos para construir nuevas casas, pero las dificultades para encontrar espacios adecuados en comunidades apartadas llevaron al Gobierno federal a optar por la entrega directa del dinero.

Sheinbaum precisó que los beneficiarios podrán utilizar los recursos tanto para adquirir materiales como para pagar la mano de obra necesaria para reconstruir sus viviendas.

Asimismo, reconoció que todavía continúan algunas obras relacionadas con caminos, agua potable y presas.

La mandataria sostuvo que los apoyos para la reconstrucción habitacional permitirán avanzar en la atención de las familias que perdieron la totalidad de su patrimonio, mientras permanecen en ejecución otros trabajos de infraestructura en Hidalgo.

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