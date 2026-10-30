Conductora termina sobre la banqueta tras esquivar un camión repartidor en Tulum

Una conductora estuvo a punto de sufrir un aparatoso accidente luego de que un camión repartidor de refrescos presuntamente no respetara una señal de alto y se atravesara en su trayectoria, en calles de la colonia Maya Pax.

La mujer realizó una maniobra brusca para evitar una colisión de mayores consecuencias, pero terminó con su automóvil sobre la banqueta, prácticamente frente a una tienda de abarrotes. Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas, aunque sí daños materiales y un fuerte susto entre los involucrados.

En ese momento, una mujer que conducía un automóvil Volkswagen Derby, color gris, con placas de circulación del estado de Quintana Roo, avanzaba sobre la calle Kiss, donde tenía preferencia de paso, por lo que se encontró repentinamente con la unidad pesada que invadía su trayectoria.

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De acuerdo con el testimonio de la automovilista, el camión apareció cuando ella ya se encontraba prácticamente a la mitad del cruce, por lo que tuvo que reaccionar rápidamente para evitar impactarse de frente contra la pesada unidad.

La conductora giró bruscamente el volante hacia su izquierda y, aunque logró evitar una colisión directa, su vehículo habría alcanzado a rozar ligeramente el costado del camión antes de terminar sobre la banqueta. La maniobra permitió reducir las consecuencias del accidente, pues en ese momento no había peatones frente al establecimiento comercial.

Elementos de Protección Civil y agentes de Tránsito Municipal acudieron al lugar para verificar que no hubiera personas lesionadas / Aquiles Bee Cituk

Por su parte, el conductor del camión repartidor reconoció que ambas unidades estuvieron a punto de impactarse, aunque ofreció una versión distinta sobre la manera en que ocurrió el incidente.

Mientras tanto, personas que se encontraban en las inmediaciones señalaron que el vehículo pesado debía respetar el alto antes de incorporarse al cruce.

La situación generó momentos de tensión, principalmente por el riesgo de que el automóvil terminara impactándose contra la fachada del comercio o atropellara a alguna persona que caminara por la banqueta.

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Al lugar acudieron elementos de Protección Civil para verificar las condiciones de los involucrados y descartar personas lesionadas.

También arribaron agentes de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y comenzaron las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades.

Aunque el incidente únicamente dejó daños materiales menores, la conductora manifestó haber vivido momentos de angustia al encontrarse repentinamente con el camión frente a su vehículo, en un cruce donde la falta de precaución pudo ocasionar consecuencias más graves.