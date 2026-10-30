Fallece Kata Malacara, famosa rapera mexicana, esto se ha revelado sobre su muerte

Hace unas horas, se dio a conocer el fallecimiento de la rapera mexicana Kata Malacara, quien perdió la vida el día de ayer jueves 29 de octubre, la información fue confirmada por medio de un comunicado difundido en las redes sociales.

Por medio de las cuentas de Instagram Colectivo Mujeres Trabajando (@mujerestrabajando) y Amazonas Urbanas Fest (@amurfest), se confirmó la muerte de Kata Malacara, así las despidieron.

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“Hoy desgraciadamente, nos enteramos del fallecimiento de una de nuestras compañeras. En un lamentable hecho le fue arrebatada la vida a una mujer que forma parte de nuestra comunidad, una mujer que compartió su música y su mensaje en los escenarios, una mujer que también es mamá y a quien le sobreviven sus hijos y su señora madre”

Así despidieron a la rapera Kara Malacara

Ante esto, muchos se solidarizaron con la familia de la rapera mexicana y enviaron sus condolencias por la muerte de Laura Cynthia Cruz Suárez, nombre real de la artista.

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“Hoy nombramos a nuestra hermana Laura Cynthia y desde el colectivo Mujeres Trabajando y el Festival Amazonas Urbanas expresamos nuestro profundo pesar por su fallecimiento. Nos unimos al dolor que embarga a su familia, amigos y seres queridos, a quienes enviamos nuestras más sinceras condolencias, deseando para ellos fortaleza, paz y pronto consuelo ante esta dolorosa pérdida”.

Para quienes desconozcan, Karla Malacara era una rapera mexicana y artista urbana independiente, quien hizo su carrera dentro del mundo del rap callejero, el hip-hop y el freestyle.

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