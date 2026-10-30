Tres estudiantes de secundaria en Mérida se intoxican por comer frituras

Tres estudiantes de la Escuela Secundaria Federal número 2, en la colonia Francisco I. Madero en Mérida, requirieron atención médica luego de presentar fuertes dolores abdominales presuntamente relacionados con el consumo de frituras durante las actividades por el Día de Muertos realizadas en el plantel.

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Los alumnos, de entre 13 y 15 años de edad, comenzaron a sentirse mal mientras se desarrollaba la festividad, lo que llevó a los directivos de la institución a solicitar la intervención de los servicios de emergencia para atenderlos.

Después de una valoración inicial, dos de los menores fueron trasladados a un hospital, acompañados de sus tutores, mientras que la tercera estudiante recibió atención médica sin necesidad de ser llevada a otro centro de salud.

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El caso quedó bajo investigación para establecer la procedencia de los productos consumidos y determinar si existe una relación directa entre las frituras y los malestares que presentaron los estudiantes.