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Se registra la volcadura de una pipa sobre la carretera Tizimín-Río Lagartos

La pipa volcó cerca del entronque hacia San Juan del Río; autoridades acudieron para verificar si hubo personas lesionadas.

Por Redacción Por Esto!

12 de nov de 2026

1 min

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El accidente en la carretera federal Tizimín–Río Lagartos dejó daños materiales
El accidente en la carretera federal Tizimín–Río Lagartos dejó daños materiales / Cortesía

Una pipa que aparentemente opera para transporte de combustible, volcó durante la mañana de este jueves sobre la carretera Tizimín–Río Lagartos, cerca del entronque hacia la comunidad de San Juan del Río, lo que movilizó a las autoridades ante el riesgo que representó el incidente.

El accidente ocurrió cuando la pesada unidad terminó recostada sobre la vía, en un hecho que generó preocupación debido al tipo de combustible que transportaba.

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Hasta el momento, únicamente se reportaron daños materiales, aunque las autoridades verificaron si había personas lesionadas.

Elementos de emergencia y autoridades acudieron al lugar para atender la situación, evaluar las condiciones del vehículo y determinar si existía algún riesgo por una posible fuga de combustible.

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Por ahora, se desconocía si la pipa se encontraba cargada o vacía al momento de volcar, así como las circunstancias que provocaron el accidente. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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