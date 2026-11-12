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Detienen a dos mujeres por presunto robo de 3 mil pesos en mercancía en Bodega Aurrera de Umán

Las mujeres, de 21 y 28 años, fueron señaladas por intentar llevarse productos sin pagar del Bodega Aurrera de Umán.

Por Redacción Por Esto!

12 de nov de 2026

1 min

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Detienen a dos mujeres por intentar sustraer mercancía de Bodega Aurrera en Umán
Detienen a dos mujeres por intentar sustraer mercancía de Bodega Aurrera en Umán / Especial

Dos mujeres fueron trasladadas al Cuartel Miguel Hidalgo de Umán luego de ser señaladas por presuntamente intentar robar productos de una tienda Bodega Aurrera, ubicada en el Centro de la ciudad, sin realizar el pago correspondiente.

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El reporte movilizó a elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Umán al establecimiento situado en la calle 19 entre 20 y 22, donde la representante del comercio solicitó la intervención de los agentes.

De acuerdo con el informe, las mujeres, de 21 y 28 años, presuntamente intentaron sustraer productos de belleza, alimentos y artículos de abarrotes, cuyo valor aproximado ascendía a $3,157.90.

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A petición de la representante de la tienda, ambas fueron trasladadas al Cuartel Miguel Hidalgo, donde quedaron bajo los procedimientos correspondientes por los hechos reportados.

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