La segunda temporada del reality show ‘La Mansión VIP’, proyecto creado por el influencer HotSpanish, confirmó este lunes 16 de noviembre la incorporación de dos nuevos participantes. Estos jugadores se suman de manera inmediata a la competencia del reality show.

Los participantes son el creador de contenido mexicano Arturo González, conocido como Yetus Prime, y el influencer colombiano Deiby Ruiz. Ambos se sumarán al equipo Barullo, generando sorpresa entre el resto de los habitantes de la casa. La producción realizó estos movimientos tras las salidas repentinas de los participantes Dani Flow y Jorge Durán.

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¿Quiénes son Yetus y Deiby Ruiz, participantes de ‘La Mansión VIP’?

El primero en ser anunciado por HotSpanish para integrarse a la dinámica fue Deiby Ruiz, creador de contenido, humorista y tiktoker nacido el 9 de septiembre de 1997 en el sector de Agua Blanca, en Cali, Colombia. Ruiz inició su trayectoria digital en 2016 enfocándose en videos de comedia, humor y bromas.

Por otro lado, se confirmó la entrada de Yetus Prime (Arturo González), atleta e influencer del ámbito fitness originario de Torreón, Coahuila. El creador mexicano consolidó gran parte de su popularidad en plataformas digitales junto a Aldo Tamez de Nigris, con quien condujo el pódcast ‘Más allá del fierro’.

La llegada de ambos concursantes a ‘La Mansión VIP’ busca equilibrar las fuerzas y aportar dinamismo físico y mediático a la convivencia. Los participantes buscarán permanecer dentro del programa y obtener el premio final de dos millones de pesos que será entregado al ganador de la segunda temporada.

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