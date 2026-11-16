Una intensa movilización de elementos policiacos y autoridades ministeriales se registró en la colonia Laguna del Caracol, en Ciudad del Carmen, luego de que vecinos reportaran varias detonaciones de arma de fuego y a un hombre gravemente lesionado sobre la vía pública.

Los hechos provocaron alarma entre los habitantes del sector, quienes solicitaron de inmediato la intervención de los cuerpos de seguridad y emergencia al percatarse de la gravedad de la situación.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, la víctima, identificada como Álvaro, conocido con el alias de “Balo”, se desplazaba a bordo de una motocicleta semiautomática de colores rojo y blanco cuando presuntamente fue interceptada por sujetos desconocidos, quienes abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido.

Según las versiones proporcionadas por algunos testigos, el hombre vestía una bermuda y una playera negra, además de portar un casco del mismo color. Tras la agresión, terminó tendido sobre la banqueta, junto a su motocicleta, mientras los responsables presuntamente se retiraban del lugar.

La víctima presentaba múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego, principalmente en la región del abdomen y el rostro.

El reporte de las detonaciones generó la rápida movilización de diferentes corporaciones policiacas, cuyos elementos arribaron a la colonia para verificar lo ocurrido. Una vez confirmada la gravedad del ataque, procedieron a asegurar el perímetro y restringir el paso en el área donde quedó el cuerpo, mientras se esperaba la intervención de las autoridades ministeriales para iniciar las diligencias correspondientes.

La escena se tornó especialmente dolorosa cuando familiares del hombre llegaron al lugar y confirmaron que se trataba de su ser querido. Entre abrazos, lágrimas y muestras de desesperación, algunos de ellos se acercaron hasta donde permanecía el cuerpo, protagonizando momentos desgarradores que reflejaban la consternación provocada por el violento hecho.

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Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche se hizo cargo de las diligencias, estableciendo un perímetro más amplio para preservar posibles evidencias relacionadas con la agresión.

Peritos especializados comenzaron con el procesamiento del lugar, la búsqueda y recolección de indicios balísticos, así como el levantamiento de información que permita reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

Minutos más tarde, elementos del Servicio Médico Forense arribaron para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cadáver, que sería trasladado a las instalaciones correspondientes para la práctica de los estudios de ley y los procedimientos de identificación oficial.

El homicidio quedó bajo investigación de la Fiscalía, instancia que deberá esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque, determinar el posible móvil de la agresión y establecer la identidad de quienes participaron en este hecho violento.

Hasta el momento, no se habían dado a conocer mayores detalles sobre los responsables ni sobre el rumbo que tomaron después de la agresión.

El asesinato de Álvaro, alias “Balo”, generó preocupación entre los habitantes de la colonia Laguna del Caracol, debido a la violencia con la que se registró el ataque en plena vía pública. Las autoridades ministeriales continuarán con las investigaciones para esclarecer este crimen.