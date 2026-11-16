Comerciantes de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 denunciaron aumentos de hasta 50% en las cuotas para instalar sus puestos, cobros en efectivo sin comprobantes fiscales y pagos adicionales para ingresar a vender durante los conciertos, señalamientos que ponen bajo escrutinio la administración del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán (IPFY), encabezado por Alberto Basulto Soberanis.

Entre las inconformidades figuran incrementos en las rentas de espacios comerciales, las condiciones para obtener permisos y la falta de claridad sobre los documentos que deben recibir quienes realizan los pagos.

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De acuerdo con las quejas de vendedores de alimentos y antojitos, el costo para instalar puestos semifijos pasó de aproximadamente 10 mil pesos en la edición anterior a 15 mil en 2026.

La diferencia representa un aumento de cinco mil pesos, equivalente al 50%, que los inconformes consideran difícil de recuperar mediante sus ventas.

Los comerciantes también denunciaron que algunos pagos fueron solicitados en efectivo y sin la entrega de comprobantes fiscales, situación que genera dudas sobre los mecanismos utilizados para documentar los ingresos del recinto.

El señalamiento más delicado es la presunta falta de registro de las cantidades cobradas.

Recibir dinero en efectivo no constituye por sí mismo una irregularidad. Lo que debe esclarecerse es si los cobros corresponden a tarifas autorizadas, quiénes están facultados para realizarlos y cómo se registra cada operación.

Acceso restringido

Otra de las inconformidades corresponde a vendedores que trabajan durante las presentaciones musicales en el Recinto Montejo. Los comerciantes señalaron que, además de pagar ocho mil 500 pesos por el permiso anual, les exigen cantidades adicionales de entre 800 y mil 500 pesos por persona para ingresar a comercializar sus productos durante determinados conciertos.

También cuestionaron modificaciones en las condiciones de acceso. Según sus señalamientos, anteriormente cada autorización permitía obtener dos gafetes, mientras que este año se entregó únicamente uno por factura.

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Estas condiciones, sostienen, incrementan sus gastos de operación y dificultan recuperar la inversión realizada para participar en la feria.

Los reclamos coinciden en la necesidad de aclarar las tarifas, las condiciones de contratación y los requisitos establecidos para ocupar los espacios.

Cuentas por aclarar

La administración encabezada por Alberto Basulto Soberanis debe explicar qué tarifas fueron autorizadas para la edición de 2026, quiénes pueden recibir los pagos y qué documentos se entregan a los comerciantes.

También debe precisar si las cuotas adicionales para ingresar al Recinto Montejo están contempladas en los contratos originales o responden a disposiciones independientes.

A las quejas económicas se suman inconformidades por la organización del recinto y presuntos malos tratos a vendedores.

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El 11 de noviembre también se registró una interrupción eléctrica que afectó temporalmente algunas áreas comerciales. El comité organizador atribuyó la falla a conexiones realizadas por locatarios, sin notificar al personal de Servicios Generales, y recordó que estas instalaciones deben ser supervisadas por trabajadores autorizados.

El incidente plantea interrogantes sobre las instrucciones proporcionadas a los comerciantes y la supervisión de los espacios antes de iniciar actividades.

Con la feria programada hasta el 29 de noviembre, el Instituto Promotor de Ferias todavía puede dar a conocer las tarifas oficiales, los procedimientos de contratación y los ingresos registrados por concepto de rentas.