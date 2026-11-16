La Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República ha dado a conocer la agenda oficial de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para las actividades que se encuentran programadas para este martes 17 de noviembre de 2026.

Como parte de su agenda internacional, la mandataria mexicana sostendrá importantes encuentros bilaterales en la ciudad de Shenzhen, China. El primer encuentro está programado para las 02:00 horas (tiempo del centro de México) / 16:00 horas (hora local de China); momento en el cual se reunirá con el presidente de China, Xi Jinping.

Comparten la Agenda Presidencial para este 17 de noviembre. / Gobierno de México.

Posteriormente, a las 04:00 horas de México (centro) / 18:00 horas (China), la presidenta Sheinbaum mantendrá una segunda reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, también en territorio chino.

En tanto, en el territorio nacional, las actividades gubernamentales continuarán de manera habitual. A las 07:30 horas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icera Rodríguez Velázquez, estará al frente de la conferencia matutina titulada “Las mañaneras del pueblo”, la cual se llevará a cabo desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

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