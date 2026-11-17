El frente frío número 6 continuará generando condiciones de lluvia en Campeche durante este miércoles 18 de noviembre, principalmente en la zona suroeste del estado, donde se pronostican precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, SMN.

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En su pronóstico para las próximas 24 horas, el organismo explicó que el sistema frontal permanecerá estacionario sobre el Golfo de México e interactuará con un canal de baja presión y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, condiciones que favorecerán las lluvias en la Península de Yucatán.

Para Campeche, las precipitaciones más importantes se concentrarán en el suroeste, mientras que en Quintana Roo también se esperan lluvias fuertes, principalmente en el sur, y en Yucatán se pronostican intervalos de chubascos. En el territorio campechano también se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

Aunque el frente frío está acompañado de una masa de aire polar que mantendrá un ambiente frío a fresco durante las mañanas en varias regiones del país, para Campeche se prevén temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados Celsius. Además, el SMN pronostica oleaje de uno a dos metros de altura en las costas del estado.

El organismo advirtió que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, además de provocar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, así como incrementos en los niveles de ríos y arroyos. Por ello, recomendó mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante las condiciones del tiempo.

JGH