Un hombre fue detenido en la comunidad de Nohalal, municipio de Hecelchakán, luego de ser señalado por ingresar sin autorización a la vivienda de un familiar y ocasionar diversos daños, entre ellos incendiar una lavadora.

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De acuerdo con información de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC, los hechos fueron reportados por habitantes de la comunidad, por lo que elementos policiacos acudieron al domicilio para atender la situación.

Al llegar, los agentes intervinieron y detuvieron al señalado, quien presuntamente había causado daños en el inmueble tras ingresar sin autorización.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, FGE, donde quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones y diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se dieron a conocer mayores detalles sobre el motivo del conflicto familiar ni el monto de los daños ocasionados en la vivienda.

JGH