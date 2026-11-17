Un adulto mayor que había sido reportado como no localizado en la comunidad de Bolonchén de Rejón, municipio de Hopelchén, fue encontrado en un terreno mecanizado de la misma localidad, luego de que elementos policiacos realizaran un operativo de búsqueda.

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Tras recibir el reporte, los agentes se movilizaron para tratar de ubicarlo y finalmente dieron con su paradero en el predio, donde le brindaron auxilio.

Posteriormente, el hombre fue trasladado con sus familiares, quienes pudieron reencontrarse con él luego de que se reportara que no había sido localizado.

Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles sobre cuánto tiempo permaneció sin ser localizado ni las circunstancias en las que llegó al terreno donde fue encontrado.

JGH