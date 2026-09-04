Roban bomba y cableado de cárcamo de drenaje en la colonia México

El cárcamo del sistema de drenaje de la colonia México fue objeto de un robo que dejó fuera de operación parte del equipo necesario para el funcionamiento de esta infraestructura.

Los responsables sustrajeron la cablería principal y la bomba de operación, lo que afecta de manera directa el servicio de drenaje en este sector de la ciudad. Personal técnico ya realiza una evaluación de los daños para determinar las acciones necesarias y reponer los equipos afectados a la brevedad. El robo se suma a una serie de hechos similares registrados en meses recientes contra infraestructura urbana de la ciudad.

De acuerdo con información de la Dirección de Servicios Públicos, los daños ocasionados en el cárcamo requieren la reposición tanto del sistema de cableado como del equipo de bombeo.

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La afectación representa un problema para la operación normal de la red de drenaje, debido a que la bomba constituye uno de los elementos principales para el funcionamiento del cárcamo.

Las autoridades municipales señalaron que se trabaja en la valoración de los daños para restablecer el servicio y evitar mayores afectaciones en la zona. El tiempo requerido para la reparación dependerá de las condiciones en que se encuentren las instalaciones y de la reposición del equipo sustraído.

El caso de la colonia México no constituye un hecho aislado, debido a que en meses recientes se han reportado robos de cableado en distintos puntos de la infraestructura urbana.

Entre las instalaciones afectadas se encuentran redes de alumbrado público y sistemas relacionados con el suministro de agua potable.

El retiro de cableado y el desmantelamiento de equipos representan pérdidas materiales y también afectan servicios que requieren operación permanente para atender las necesidades de la población.

Además del costo que representa la reposición de los equipos, este tipo de robos puede provocar interrupciones en los servicios públicos y obligar a destinar recursos para reparar daños que no estaban contemplados. En el caso del cárcamo de la colonia México, la sustracción de la bomba y la cablería principal impide que el sistema opere bajo sus condiciones habituales.

La situación será atendida por personal técnico, que deberá restablecer las conexiones y colocar nuevamente el equipo necesario para recuperar la capacidad de bombeo. Mientras tanto, se mantiene la atención sobre las condiciones del sistema para evitar que la afectación genere consecuencias mayores en el sector.