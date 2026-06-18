Por usar el celular, conductora arrolla y arrastra a motorrepartidor en Ciudad del Carmen

Un motociclista dedicado al servicio de entregas a domicilio resultó con lesiones menores y daños materiales en su unidad luego de verse involucrado en un accidente vial ocurrido al interior del estacionamiento de Plaza Palmira.

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Los hechos se registraron cuando el conductor de una motocicleta Vento con placa 78GYL8 del estado de Campeche, color blanco con negro, se disponía a realizar la entrega de un pedido de la plaza hacia un domicilio. De acuerdo con su versión, al dirigirse hacia la salida del estacionamiento fue impactado por alcance por un automóvil que circulaba detrás de él.

Tras el golpe, el motociclista fue arrastrado varios metros sobre el pavimento, por lo que cayó de su unidad. Al incorporarse, observó que la presunta responsable era la conductora de un vehículo Nissan Versa color blanco con placas DJH 538 C del estado de Campeche, quien aparentemente no guardó la distancia de seguridad y presuntamente conducía distraída utilizando un teléfono celular.

Testigos solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia, arribando al lugar paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria al repartidor. Luego de una valoración médica se determinó que las lesiones sufridas no ponían en riesgo su integridad física, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Testigos señalaron que la automovilista presuntamente manejaba distraída utilizando el teléfono celular y no guardó la distancia reglamentaria. / Israel Lozano

Mientras tanto, ambas partes permanecieron en el sitio a la espera de los peritos de Tránsito y del ajustador de seguros. La conductora activó la póliza de su vehículo para responder por los daños ocasionados y facilitar las diligencias correspondientes.

Tras el deslinde de responsabilidades y las negociaciones entre los involucrados, se logró un acuerdo satisfactorio. Como parte de la conciliación, el motociclista recibió pases para la reparación mecánica de su unidad y para una valoración médica más completa en una clínica particular.

Una vez firmado el desistimiento y concluido el proceso de conciliación, ambas partes se retiraron del lugar sin mayores contratiempos.

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JGH