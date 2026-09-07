Va y Ven se estrella contra restaurante de comida china tras choque en el Centro de Mérida

Tres personas resultaron lesionadas este lunes luego de un accidente de tránsito registrado en la calle 58, entre 65 y 67, en el Centro de Mérida, donde estuvieron involucrados un autobús del sistema Va y Ven y una camioneta de Circuito Enlace del Ayuntamiento de Mérida.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el autobús se disponía a salir de su paradero cuando habría chocado contra la camioneta, que circulaba por la zona. Tras el primer impacto, el operador del Va y Ven presuntamente realizó una maniobra de reversa.

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Durante esa maniobra, la parte posterior del autobús terminó impactándose contra la fachada de un restaurante de comida china, donde rompió varios paneles de cristal.

Los fragmentos de vidrio alcanzaron a tres personas que se encontraban en el establecimiento. Un hombre sufrió cortaduras de consideración en uno de sus brazos, por lo que recibió atención de paramédicos de la Policía Municipal de Mérida.

Debido a las lesiones, el hombre fue trasladado a un hospital para recibir una valoración médica más completa. Las otras dos personas lesionadas también fueron atendidas en el lugar.

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La zona permaneció cerrada a la circulación mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

Los conductores involucrados activaron sus respectivas compañías de seguros, que se encargarían de responder por los daños ocasionados tras el percance.