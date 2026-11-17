Una noche de profunda tragedia se vivió este martes en Ciudad del Carmen, luego de que un joven motociclista perdiera la vida de manera espantosa al verse involucrado en un accidente contra un tractocamión tipo pipa, de doble remolque, cuyos neumáticos terminaron pasando sobre su humanidad.

El fatal percance ocurrió sobre la avenida Isla de Tris, frente a la tienda Bodega Aurrerá, a la altura del Kilómetro 4.5, donde la víctima quedó atrapada debajo de la pesada unidad, perdiendo la vida prácticamente de manera instantánea.

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Los hechos se registraron durante la noche, cuando ciudadanos que circulaban por este sector de la ciudad se percataron del accidente y solicitaron urgentemente la intervención de los cuerpos de emergencia a través de las líneas telefónicas.

En el reporte indicaron que un motociclista se encontraba debajo de un tractocamión, por lo que era necesaria la presencia de una ambulancia y de las autoridades de vialidad para atender la situación.

El motociclista se encontraba debajo de un tractocamión. / Por Esto.

La llamada de auxilio generó una rápida movilización de paramédicos y elementos de las distintas corporaciones de seguridad, quienes se trasladaron hasta el cruce de la avenida Isla de Tris por avenida Contadores.

A su llegada, los socorristas encontraron una escena de extrema gravedad y confirmaron que el conductor de la motocicleta ya no contaba con signos vitales, por lo que no fue posible realizar maniobras para salvarle la vida.

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En el accidente estuvo involucrado un tractocamión de la marca Freightliner, color azul, tipo pipa y con doble remolque, perteneciente a la empresa Grupo Santana Vega.

La pesada unidad circulaba por la zona cuando ocurrió el percance, mientras que la motocicleta involucrada era una DM Italika, de colores rojo con negro, en la que se desplazaba el joven motociclista.

La llamada de auxilio generó una rápida movilización de paramédicos. / Por Esto.

De acuerdo con la versión proporcionada por el operador del tractocamión a las autoridades, este avanzaba sobre el carril derecho de circulación cuando observó que el motociclista aparentemente subió a la banqueta.

Según su relato, metros más adelante dejó de verlo, por lo que continuó su trayectoria, hasta que repentinamente escuchó un fuerte golpe que lo hizo detener inmediatamente la marcha de la unidad.

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Al descender para verificar qué había sucedido, el conductor se percató de que se había registrado un accidente y que su tractocamión estaba involucrado. Fue entonces cuando descubrió al motociclista debajo de los neumáticos de la pesada unidad, por lo que permaneció en el sitio en espera de la llegada de los cuerpos de emergencia y de las autoridades correspondientes.

La víctima fue identificada como Kevin Yair de la Cruz Méndez, de apenas 22 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Caracol. El joven conducía la motocicleta cuando ocurrió el fatal encuentro con el tractocamión, quedando atrapado debajo de la unidad de carga y sufriendo lesiones mortales que le arrebataron la vida en el lugar.

La víctima fue identificada como Kevin Yair de la Cruz Méndez. / Por Esto.

La magnitud del accidente provocó que la circulación en ese sector se viera afectada, mientras los elementos policiacos establecían un perímetro de seguridad para evitar que otros automovilistas se aproximaran a la escena.

Debido a las características del percance, fue necesaria la intervención de personal especializado de la Fiscalía General del Estado, así como del Servicio Médico Forense, para llevar a cabo las diligencias ministeriales.

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Durante varios minutos, las autoridades realizaron el procesamiento del lugar, recabaron información y documentaron las condiciones en las que quedaron las unidades involucradas. Las investigaciones deberán establecer la mecánica exacta del accidente, así como determinar las circunstancias en las que el motociclista terminó debajo de los neumáticos del tractocamión.

Mientras tanto, la noticia comenzó a difundirse entre conocidos y compañeros del joven, lo que ocasionó que numerosos ciudadanos y motociclistas dedicados al servicio de reparto, conocidos popularmente como Moto Mandaditos, arribaran al sitio.

El motociclista terminó debajo de los neumáticos. / Por Esto.

Algunos de ellos reconocieron a Kevin Yair y permanecieron en las inmediaciones, observando con incredulidad la escena y lamentando lo sucedido.

Uno de los momentos más dolorosos se presentó cuando los padres del joven llegaron al lugar y se encontraron con la noticia de que su hijo había perdido la vida. La desesperación y el dolor se apoderaron de ellos, quienes entre gritos y lágrimas lamentaron la irreparable pérdida.

Debido a la fuerte impresión y a los síntomas de desvanecimiento que presentaron, tuvieron que recibir atención y valoración por parte de personal paramédico que se encontraba en el sitio.

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Por su parte, el operador del tractocamión fue presentado ante la Fiscalía para rendir su declaración ministerial y aportar su versión de los hechos. Las autoridades serán las encargadas de determinar si existió alguna responsabilidad en el accidente, por lo que deberá agotarse el procedimiento correspondiente antes de establecer responsabilidades legales.

Una vez concluidas las diligencias en el lugar, el cuerpo de Kevin Yair fue levantado por personal del Servicio Médico Forense para su traslado y los procedimientos legales correspondientes. Asimismo, tanto el tractocamión como la motocicleta fueron retirados y trasladados al depósito vehicular, donde permanecerán bajo resguardo mientras continúan las investigaciones.

De manera extraoficial, se conoció que el joven tenía apenas una semana de haber comenzado a trabajar como Moto Mandadito en Ciudad del Carmen, actividad que había iniciado recientemente como una nueva oportunidad laboral.

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Anteriormente se desempeñaba como empleado en el área de frutas de la tienda Soriana, sucursal Aviación, donde también habría sido conocido por compañeros y personas que convivieron con él durante su etapa laboral.

La muerte de Kevin Yair, a sus escasos 22 años, dejó una profunda consternación entre familiares, amistades y compañeros motociclistas, quienes no daban crédito a lo sucedido.

Lo que comenzó como una jornada más de trabajo terminó convirtiéndose en una tragedia que apagó la vida de un joven que apenas iniciaba una nueva etapa y que ahora deja a su familia sumida en el dolor por su inesperada partida.

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