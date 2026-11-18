Un automóvil particular fue consumido por el fuego sin que se reportaran personas lesionadas, a la altura de la avenida Cronista Deportivo, en Ciudad Caucel.

El incidente ocurrió durante la tarde de ayer, cuando un automóvil Toyota que circulaba por el sector comenzó a incendiarse. Las llamas se propagaron con rapidez por toda la carrocería y generaron una densa columna de humo negro, visible a varias cuadras a la redonda.

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El suceso provocó momentos de tensión entre estudiantes de un plantel educativo cercano y transeúntes, quienes alertaron a los servicios de emergencia. Tras recibir el aviso, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y personal del Cuerpo de Bomberos arribaron al punto para acordonar el área, desviar la circulación vehicular y realizar las maniobras de enfriamiento hasta extinguir por completo el fuego.

Pese a la rápida respuesta de los equipos de rescate, el vehículo fue declarado en pérdida total al quedar calcinado. El incendio fue atribuido a una posible falla eléctrica de la unidad.