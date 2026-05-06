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Muerte de una mujer tras el choque de una combi de Progreso desata acusaciones contra la aseguradora

Familiares de la mujer que falleció tras el choque de una combi de Progreso contra una camioneta, señalan que la aseguradora retrasó su atención médica.

Por Alejandro Collí

6 de may de 2026

2 min

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Una de las ocho personas heridas que dejó un choque en la salida hacia Progreso perdió la batalla
Una de las ocho personas heridas que dejó un choque en la salida hacia Progreso perdió la batalla / Por Esto!

Ayer se confirmó que una mujer perdió la vida tras un accidente de vialidad que se registró en el kilómetro 32 del Anillo Periférico, Norte de Mérida, entre los puentes de la salida a Progreso y la entrada hacia la zona Industrias no Contaminantes.

En primera instancia el reporte fue de seis personas lesionadas, pero luego subió a ocho, tras la colisión de una camioneta particular y una unidad del transporte público que cubre la ruta Mérida-Progreso, hecho que ocurrió al mediodía del lunes.

De acuerdo con reportes preliminares y versiones difundidas en redes sociales, el accidente se originó cuando la conductora de una camioneta marca Ford tipo Escape salió de una calle lateral, en las inmediaciones del Consulado de los Estados Unidos, pero, presuntamente, sin respetar la señal de alto y invadió el carril de circulación.

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En consecuencia, la unidad fue impactada por la unidad del transporte público de la ruta mencionada, que transitaba con cupo completo. La fuerza del choque ocasionó que la camioneta terminara volcada sobre la vía y varios pasajeros resultaron con golpes y lesiones diversas.

Entre las personas afectadas estaba Filomena S.H., quien viajaba junto con su esposo Gerónimo C.D. Ante la gravedad de sus heridas fue trasladada de emergencia al Hospital General “Agustín O’Horán”, donde permaneció bajo observación médica, hasta que ya no resistió a las lesiones.

Sin embargo, el caso ha generado indignación tras las denuncias de familiares, por una presunta negligencia en la atención. Según su testimonio, durante varias horas esperaron la autorización de la aseguradora de la unidad de transporte público para trasladar a la paciente a una clínica privada, sin que se les brindara una respuesta oportuna.

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Añadieron que el ajustador de la parte causante se deslindó de la situación sin ofrecer explicaciones claras, lo que retrasó la atención especializada que la afectada requería.

Luego de horas de incertidumbre y sin recibir la intervención médica necesaria, se confirmó el fallecimiento de Filomena S.H., hecho que generó cuestionamientos sobre la actuación, tanto de los involucrados en el accidente como de las instancias responsables, de garantizar la atención médica inmediata. Las autoridades respectivas no emitieron un posicionamiento oficial sobre las acusaciones de negligencia, mientras el caso generó conmoción y exigencias de justicia en la sociedad.

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