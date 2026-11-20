La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza este viernes 20 de noviembre el Desfile Cívico-Militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, realizado en el Zócalo de la Ciudad de México.

La mandataria regresó al país en las porimeras horas de este día, después de concluir su participación en la 33 Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), celebrada en Shenzhen, China. Sheinbaum informó en redes sociales que arribó a la capital mexicana en el vuelo CZ8031 procedente de esa ciudad.

El Gobierno de México convocó a seguir la transmisión del desfile a través de sus plataformas oficiales. Para este viernes no se programó la conferencia matutina presidencial debido a la ceremonia conmemorativa.

Sheinbaum regresa de APEC para encabezar ceremonia del 20 de noviembre

La presencia de Sheinbaum en el acto ocurre pocas horas después de terminar una agenda internacional que incluyó reuniones bilaterales y actividades con líderes de las economías integrantes de APEC.

El viaje oficial estaba programado desde el 15 de noviembre, con actividades centrales los días 18 y 19 en Shenzhen y regreso a México el 20 de noviembre. La participación mexicana tuvo como objetivos fortalecer relaciones económicas, promover inversiones y ampliar la cooperación con países de Asia-Pacífico.

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Durante la visita, la Presidenta sostuvo encuentros con dirigentes internacionales y presentó la postura de México en materia de comercio, inversión, innovación tecnológica y cooperación para el desarrollo.

Desfile conmemora 116 años de la Revolución Mexicana

La ceremonia de este viernes conmemora el inicio de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre de 1910.

El desfile está programado para comenzar a las 10:00 horas en el Zócalo capitalino, con la participación de elementos de las Fuerzas Armadas y distintos agrupamientos cívico-militares.

El acto representa además la primera actividad pública de Claudia Sheinbaum en México después de su regreso de la cumbre de APEC, por lo que cualquier mensaje que emita durante la ceremonia será seguido también por su posible referencia a los resultados de la gira por China.

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