Un hombre identificado como Adiel P.K. fue sentenciado a 10 años de prisión por el delito de violación equiparada agravada, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) acreditara su responsabilidad en una agresión sexual contra un niño de 11 años en el municipio de Tekax, Yucatán.

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La sentencia se obtuvo mediante un procedimiento de juicio abreviado, dentro de la causa penal 88/2021. De acuerdo con las investigaciones, el ahora condenado abordó al menor en una motocicleta en la colonia Chunchucum y, mediante engaños y amenazas, lo llevó hasta un predio en construcción de la colonia Lázaro Cárdenas, donde cometió la agresión.

Durante la audiencia realizada en el Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial, con sede en Tekax, los fiscales de litigación presentaron los datos de prueba sobre el caso. Tras escuchar los argumentos, la jueza aprobó el procedimiento y dictó la condena.

Además de los 10 años de cárcel, Adiel P.K. deberá cubrir una multa equivalente a tres mil 750 días y pagar la reparación del daño de manera genérica. También recibió una amonestación pública y se determinó la suspensión de sus derechos políticos.

Como parte de las medidas impuestas, tendrá prohibido acercarse a la víctima indirecta o a su domicilio y deberá participar en programas de reeducación integral. Asimismo, la autoridad judicial le negó los beneficios sustitutivos de la pena.

La defensa solicitó que se dispensara la audiencia de lectura y explicación de la sentencia, petición que fue aceptada por la jueza, por lo que las sanciones quedaron en firme.

JGH