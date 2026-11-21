El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de 71 años, permanece internado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) debido a una obstrucción intestinal, informó este sábado 21 de noviembre de 2026 el hospital DF Star, ubicado en Brasilia.

De acuerdo con el boletín médico, el exmandatario presenta un cuadro de abdomen agudo obstructivo, aunque su condición clínica es estable.

Los especialistas señalaron que Bolsonaro se encuentra consciente, orientado y respira por sus propios medios. Sin embargo, no existe una fecha prevista para recibir el alta hospitalaria.

¿Cuál es el estado de salud de Jair Bolsonaro?

El expresidente ingresó al hospital el viernes 20 de noviembre después de presentar fuertes dolores abdominales, vómitos y distensión en el abdomen.

Como parte del tratamiento, los médicos le colocaron una sonda gástrica, además de mantenerlo en ayuno oral, con hidratación y soporte nutricional.

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Bolsonaro ha enfrentado diversas complicaciones de salud desde 2018, cuando recibió una puñalada en el abdomen durante su campaña presidencial. Desde entonces, ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas.

Justicia de Brasil autoriza visitas familiares a Bolsonaro

El ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizó que los hijos del exmandatario, Carlos, Jair Renan y Laura, así como su hijastra Letícia, puedan visitarlo durante su hospitalización.

No obstante, las visitas deberán realizarse bajo las medidas de seguridad establecidas, sin teléfonos celulares, cámaras ni dispositivos de grabación.

Carlos Bolsonaro informó en sus redes sociales que su padre atravesó una noche de dolores y vómitos antes de conocerse el diagnóstico.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue ingresado en cuidados intensivos tras ser diagnosticado con un abdomen agudo obstructivo, informó el Hospital DF Star. El centro médico reportó que se encuentra estable, consciente y respirando espontáneamente, aunque aún no hay previsión de alta hospitalaria. — JP+ (@jpmasespanol) November 21, 2026

Bolsonaro cumple condena de 27 años en prisión domiciliaria

El exmandatario cumple una sentencia de 27 años y tres meses de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado, relacionado con su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Desde marzo de 2026 permanece bajo arresto domiciliario por motivos de salud.

Por ahora, Bolsonaro continuará bajo vigilancia médica en el hospital DF Star, mientras los especialistas evalúan su evolución clínica.

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