La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que cuatro militares del Ejército mexicano y siete presuntos delincuentes murieron durante el operativo realizado la noche del viernes 20 de noviembre de 2026 en Guasave, Sinaloa, que permitió la detención de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”.

Mediante un comunicado difundido este sábado 21 de noviembre, la dependencia federal informó que el enfrentamiento ocurrió cuando integrantes del grupo criminal intentaron impedir la captura de su presunto líder.

El saldo oficial fue de 11 personas fallecidas y ocho presuntos delincuentes detenidos, entre ellos integrantes de la estructura de mando y operación financiera de la organización delictiva.

Defensa confirma cuatro militares y siete agresores muertos en Guasave

La dependencia detalló que los cuatro elementos fallecidos pertenecían a fuerzas regulares de infantería del Ejército mexicano y se trasladaban para reforzar la seguridad en Guasave cuando fueron atacados.

Asimismo, señaló que siete presuntos integrantes de la organización criminal murieron durante el enfrentamiento con las fuerzas federales.

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La Defensa expresó sus condolencias a los familiares de los militares y aseguró que mantendrá el acompañamiento y apoyo institucional correspondiente.

Hasta el momento del comunicado, no se tenía registro de personas ajenas a los hechos afectadas por la operación.

¿Quiénes fueron detenidos junto con “El Chapo Isidro”?

La Secretaría de la Defensa Nacional identificó a Fausto Isidro “N” como jefe de la organización criminal Beltrán Leyva y aliado de la facción de Los Mayos del Cártel del Pacífico.

Junto con él fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, identificado como su primo y segundo al mando, y José “N”, señalado como su cuñado y operador financiero.

Los tres fueron trasladados a la Ciudad de México en una aeronave militar que arribó a las 05:20 horas de este sábado.

Posteriormente, quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Otros cinco detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán. Entre ellos se encuentra Pánfilo “N”, primo de “El Chapo Isidro” y presunto operador logístico del grupo.

#NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa Seguimiento a la operación de captura de Fausto N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” https://t.co/Nt2Hagi5os https://t.co/x1hMduorZp — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

Aseguran fusil Barrett, lanzagranadas y explosivos durante operativo

Como resultado del despliegue, las fuerzas federales aseguraron un fusil Barrett calibre .50, diez armas de distintos calibres, un lanzagranadas y dos granadas de mano.

También decomisaron cargadores, cartuchos, equipo táctico, diversas drogas y dinero en efectivo.

La Defensa informó que los detenidos quedaron bajo responsabilidad del Ministerio Público Federal, que continuará las diligencias para determinar su situación jurídica.

La dependencia reiteró que las operaciones de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea forman parte de las acciones federales contra las organizaciones delictivas que operan en el país.

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