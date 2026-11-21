Con motivo de la realización de la Carrera Ponte Pila 2026, este domingo 22 de noviembre se implementará un cierre temporal a la circulación vehicular en un tramo del malecón de San Francisco de Campeche, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y considerar sus tiempos de traslado.

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De acuerdo con el aviso difundido por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC, la restricción vial estará vigente de las 6:00 a las 8:00 horas y abarcará el trayecto que va desde el Parque Acuático hasta las Fuentes Danzarinas.

El recorrido de la carrera tendrá como punto de partida el Parque Acuático, continuará por el malecón hasta llegar a las Fuentes Danzarinas y posteriormente retornará al sitio de inicio, por lo que se mantendrá cerrado el paso vehicular en ese tramo durante el desarrollo de la actividad.

Ante esta medida, las autoridades exhortaron a los conductores a circular con precaución y respetar las indicaciones viales para evitar incidentes y permitir que los participantes realicen la actividad de manera segura.

El cierre está programado únicamente durante dos horas, por lo que se prevé que la circulación se normalice después de las 8:00 de la mañana, una vez concluida la actividad.

JGH