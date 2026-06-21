Ejecutan a un hombre en su casa de la Supermanzana 105 de Cancún

Un hombre fue ejecutado a balazos en el interior de su domicilio ubicado sobre la calle Kekén, en la Supermanzana 105, en el fraccionamiento Tierra Maya, segunda etapa, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 21:00 horas de ayer, vecinos de la zona alertaron al número de emergencias 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego, por lo que se activó el código rojo y se desplegó un operativo en el área.

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Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio y localizaron a un hombre dentro de una vivienda, en el área de la sala, con impactos de arma de fuego, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos.

Al llegar, los socorristas confirmaron que la víctima, identificada como Julio César N., de 41 años de edad, ya no contaba con signos vitales, debido a al menos cuatro impactos de bala en el tórax.

La zona fue acordonada por elementos policiacos para preservar la escena del crimen, mientras agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes.

Durante el procesamiento del lugar fueron localizados casquillos percutidos, los cuales serán analizados mediante el sistema de balística IBIS para determinar si están relacionados con otros hechos violentos.

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De acuerdo con las primeras indagatorias, los responsables habrían ingresado al domicilio y atacado directamente a la víctima cuando se encontraba en el área de la sala. Posteriormente, escaparon a bordo de una motocicleta.

Hasta el cierre de esta edición no se habían reportado personas detenidas. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del homicidio.