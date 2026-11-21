El Instituto Nacional Electoral (INE) puso en marcha en Yucatán la siguiente etapa de preparación de los comicios federales de 2027, con la aprobación de los seis consejos distritales que tendrán a su cargo parte de la organización de la jornada del 6 de junio.

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Los nuevos órganos comenzarán funciones el 30 de noviembre y participarán en la selección de aproximadamente 400 personas que trabajarán en la supervisión y capacitación electoral.

La integración de los consejos fue aprobada por unanimidad por el Consejo Local del INE, después de un proceso en el que más de 400 ciudadanos manifestaron interés en participar, aunque solamente 163 cumplieron con los requisitos establecidos.

Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, presidente del Consejo Local, explicó que las designaciones y ratificaciones se realizaron mediante una revisión de trayectorias, experiencia y perfiles, con el propósito de integrar órganos plurales capaces de asumir las responsabilidades de la elección federal.

La decisión marca el inicio de una etapa operativa en la que los consejos distritales deberán intervenir en la preparación de las casillas, la capacitación de ciudadanos y la vigilancia de los procedimientos electorales.

Despertó interés

El proceso de integración despertó el interés de más de 400 personas, pero únicamente 163 acreditaron las condiciones necesarias para continuar en la selección.

La cantidad final de consejeros aprobados no fue precisada en la información proporcionada, por lo que la cifra de aspirantes elegibles no debe confundirse con el número de designaciones.

Alvarado Díaz señaló que el Consejo Local consideró la experiencia y los antecedentes de los participantes, además de procurar una representación plural de la sociedad yucateca. Entre los perfiles evaluados figuraron mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores, personas indígenas e integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad, incluida la comunidad LGBT+.

El funcionario explicó que la selección se desarrolló mediante un procedimiento de revisión de perfiles y documentación, cuyos resultados permitirán integrar los órganos responsables de las actividades distritales.

Los seis consejos tendrán sus sedes en Valladolid, Progreso, Mérida y Ticul, municipios que concentran las cabeceras de los distritos electorales federales del estado. Aunque Mérida aparece entre las sedes, esto no significa que exista un único consejo en la capital, pues las cabeceras corresponden a la distribución territorial de los seis distritos.

Reclutamiento de personal

Una de las primeras tareas de las nuevas consejerías será participar en la selección de alrededor de 400 supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales (CAE), personal encargado de preparar a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 7 de diciembre y el examen de selección está programado para el día 12 del mismo mes. Los interesados podrán consultar los requisitos, el procedimiento de registro y los materiales de estudio mediante los canales oficiales del INE.

Quienes superen las etapas de evaluación recibirán capacitación para desarrollar sus funciones durante el proceso electoral.

Los supervisores tendrán responsabilidades de coordinación y seguimiento del trabajo territorial, mientras que los capacitadores asistentes electorales participarán en la localización, notificación y preparación de los ciudadanos que resulten seleccionados para integrar las casillas.

También realizarán actividades de asistencia durante las distintas fases de organización, conforme a los procedimientos establecidos por el instituto.

Estas tareas son fundamentales para que las mesas receptoras de votos cuenten con ciudadanos capacitados y puedan instalarse durante la jornada electoral.

Participación de partidos

El Consejo Local también solicitó a los partidos políticos realizar con anticipación los nombramientos de sus representantes ante los órganos distritales. Alvarado Díaz explicó que algunas acreditaciones dependen de las dirigencias nacionales, por lo que el instituto busca evitar retrasos que impidan la participación de los representantes desde las primeras sesiones.

La instalación de los consejos está prevista para el 30 de noviembre, fecha en la que comenzarán formalmente sus actividades de preparación electoral.

La representación partidista permite dar seguimiento a las decisiones administrativas y operativas, así como plantear observaciones durante las sesiones correspondientes. Sin embargo, las decisiones de los consejos corresponden a sus integrantes con derecho a voto, conforme a las atribuciones que establece la legislación electoral.

Durante la misma sesión, el Consejo Local aprobó la acreditación de la primera persona que participará como observadora electoral en Yucatán.

El plazo para solicitar esta acreditación permanecerá abierto hasta el 10 de mayo de 2027, por lo que todavía existe oportunidad para quienes deseen participar en la vigilancia ciudadana de los comicios.

JGH