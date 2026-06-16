Ebrio motociclista derrapa en Progreso y le roban el celular mientras era auxiliado

Un lesionado por derrape de motocicleta y el presunto robo del teléfono celular del herido causaron preocupación e indignación entre los vecinos de Progreso donde ocurrieron los hechos.

Según el reporte inicial, un hombre, de aproximadamente 50 años, resultó lesionado luego de perder el control de la motocicleta eléctrica que conducía y derrapar sobre la vía pública, en un accidente nocturno registrado en la calle 37 entre 92 y 94 de este puerto.

De acuerdo con datos recabados en el lugar, el percance ocurrió cuando el motociclista transitaba sobre la calle 37, presuntamente, bajo los efectos del alcohol, lo que habría influido para que perdiera el control de su unidad y chocara.

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Según testigos, la motocicleta se desvió repentinamente hacia su lado derecho, impactándose contra el costado de un automóvil debidamente estacionado. Tras la colisión, el conductor salió proyectado y terminó derrapando varios metros sobre el pavimento, quedando tendido en la carpeta asfáltica.

El fuerte ruido alertó a los vecinos, quienes salieron de sus domicilios para verificar lo ocurrido. Al percatarse de que el motociclista permanecía sobre el suelo, varios acudieron en su auxilio mientras otros solicitaban la intervención de los servicios de emergencia.

Sin embargo, durante los momentos posteriores al accidente también se registró un hecho que generó indignación entre los presentes. De acuerdo con versiones de algunos testigos, a consecuencia del derrape, al motociclista se le cayó su teléfono celular, el cual quedó sobre la vía pública.

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Los vecinos señalaron que mientras se encontraban auxiliando al conductor, un individuo que circulaba en otra motocicleta descendió brevemente, recogió el teléfono celular y abandonó el lugar sin devolverlo a su propietario.

Minutos más tarde arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como paramédicos de la corporación, quienes procedieron a valorar al lesionado y brindarle la atención prehospitalaria correspondiente. Aunque presentó diversos golpes y abrasiones derivadas de la caída, las autoridades no reportaron de manera inmediata lesiones que pusieran en riesgo su vida.

El incidente dejó daños materiales en el vehículo estacionado y lesiones al conductor de la motocicleta, mientras que las investigaciones sobre el presunto robo del teléfono celular quedaron sujetas a la denuncia correspondiente por parte del afectado.