El accidente ocurrió frente a la terminal de autobuses Medher; las unidades quedaron atravesadas sobre la vialidad y generaron afectaciones en el carril de subida hacia el Rastro Municipal. No se reportaron personas lesionadas.

Una aparatosa carambola en la que se vieron involucrados cuatro vehículos se registró sobre la avenida Cuatro Carriles, frente a la terminal de autobuses Medher, dejando como saldo cuantiosos daños materiales, estimados en varios miles de pesos, así como afectaciones a la circulación vehicular. A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, el accidente habría comenzado cuando la conductora de un automóvil Hyundai, color blanco, impactó por alcance la parte posterior de un Volkswagen Jetta, color plata.

Tras la primera colisión, ambas unidades quedaron detenidas sobre el carril izquierdo, obstruyendo parcialmente el paso de los vehículos que circulaban por la zona.

Las cuatro unidades permanecieron sobre la carpeta asfáltica. / Por Esto.

Sin embargo, momentos después, un Nissan Versa, color azul, se impactó contra el automóvil Hyundai, provocando que se sumara un cuarto vehículo al percance: una camioneta Nissan, color blanco, perteneciente a la compañía Hielo Rey, que terminó involucrada en la carambola.

Las cuatro unidades permanecieron sobre la carpeta asfáltica, generando congestionamiento y complicaciones para los automovilistas que descendían de la glorieta del Chechén y se dirigían hacia el Rastro Municipal.

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Finalmente, los conductores involucrados solicitaron la intervención de sus respectivas compañías aseguradoras y, tras dialogar, llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños materiales.

Una vez establecido el convenio, los vehículos fueron retirados y orillados, permitiendo liberar la circulación y restablecer el tránsito en este tramo de la avenida.

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