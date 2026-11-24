Nota actualizada: La localización de dos personas sin signos vitales en una palapa de la colonia Las Pencas, sobre la avenida José López Portillo, movilizó la mañana de este martes a elementos de corporaciones municipales, estatales y federales, luego de que vecinos reportaran detonaciones de arma de fuego escuchadas durante la noche del lunes.

El hallazgo fue reportado al número de emergencias 911 alrededor de las 10:00 de la mañana de este martes. De acuerdo con los primeros datos, habitantes de la zona señalaron que aproximadamente a las 9:00 de la noche del lunes escucharon múltiples detonaciones; sin embargo, debido al temor y a las condiciones de oscuridad que prevalecen en el lugar, decidieron permanecer dentro de sus viviendas y no salir a verificar lo ocurrido.

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Fue hasta la mañana de este martes cuando solicitaron la intervención de las autoridades, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes se trasladaron hasta un domicilio construido con madera y techo de lámina, ubicado en un camino de terracería a unos 700 metros de la avenida José López Portillo.

Al ingresar y realizar una inspección, los uniformados localizaron a dos hombres, de entre 25 y 30 años de edad, ambos de complexión delgada y tez morena. Uno vestía una playera naranja y pantalón de mezclilla, mientras que el segundo portaba una playera amarilla con líneas negras y un short de mezclilla.

Durante el procesamiento de la escena, peritos localizaron casquillos percutidos de arma corta / Leonardo Chacón

Las autoridades confirmaron que ambos presentaban múltiples lesiones por proyectil de arma de fuego, por lo que procedieron a acordonar el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de Servicios Periciales se encargaron de las diligencias correspondientes.

Durante el procesamiento de la escena fueron localizados varios casquillos percutidos de arma corta, los cuales fueron asegurados como parte de los indicios para integrar la carpeta de investigación. En las primeras entrevistas, algunos vecinos señalaron que el inmueble presuntamente era utilizado como punto de venta de sustancias ilícitas.

También reiteraron que durante la noche escucharon alrededor de cinco detonaciones, aunque aseguraron que no lograron observar a los probables responsables.

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Otro de los aspectos que podría complicar las investigaciones es que, de acuerdo con la información recabada en el sitio, no fue posible localizar cámaras de videovigilancia en los alrededores que pudieran aportar imágenes sobre lo ocurrido o ayudar a identificar a quienes participaron en el ataque.

Finalmente, los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicarán las necropsias de ley y permanecerán en espera de ser identificados por sus familiares. La Fiscalía General del Estado continuará con las investigaciones para esclarecer el doble homicidio y determinar el móvil de la agresión.