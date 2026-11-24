El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que las fuerzas federales han detenido a cerca de 4 mil 200 personas y asegurado más de 150 toneladas de droga en Sinaloa, como parte de la estrategia implementada para reducir la violencia en la entidad.

Durante la ceremonia de entrega de patrullas celebrada este martes 24 de noviembre en Culiacán, el funcionario presentó los resultados de las operaciones realizadas entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2026.

Explicó que, durante ese periodo, las autoridades también aseguraron más de 7 mil 400 armas de fuego, cifra que representa aproximadamente 20% del total de armamento decomisado en el país.

Además, el Ejército y la Marina han inhabilitado 2 mil 627 laboratorios y áreas de concentración utilizadas para producir metanfetaminas.

Harfuch anuncia más de 200 vehículos para reforzar seguridad en Sinaloa

El titular de la SSPC informó que el Gobierno federal contempla entregar más de 200 unidades a las corporaciones estatales y municipales, entre patrullas, motocicletas, cuatrimotos y vehículos tácticos blindados.

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Precisó que este martes se concentraron en Culiacán 104 vehículos, de los cuales 57 están destinados a la Policía Estatal y 47 a la Policía Municipal.

Adelantó que la próxima semana se entregarán más unidades blindadas y equipo para las corporaciones de Culiacán y Mazatlán.

También anunció la instalación de 240 puntos de monitoreo carretero, con 720 cámaras de vigilancia y 30 arcos lectores de placas, principalmente en los tramos Culiacán-Mazatlán y Mazatlán-Durango.

¿Qué dijo Harfuch sobre la captura de “El Chapo Isidro”?

García Harfuch destacó la detención de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, realizada el pasado 20 de noviembre en Guasave, mediante un operativo de Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional.

El funcionario recordó que el detenido figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI y cuenta con antecedentes judiciales relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico.

Asimismo, reconoció a los militares que perdieron la vida durante el operativo y reiteró que las acciones federales continuarán contra las distintas organizaciones criminales.

"No se trata de operativos aislados ni de acciones que concluyan después de una detención", afirmó.

Finalmente, aseguró que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es mantener la presencia de las fuerzas federales y fortalecer a las policías locales para recuperar la seguridad de las familias sinaloenses.

IO