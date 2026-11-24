Cerca de 900 alumnos de la escuela primaria “Ramón G. Bonfil”, en Ciudad del Carmen, cumplen este martes 24 de noviembre 14 días sin clases presenciales, luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió el suministro eléctrico al plantel por la presunta detección de conexiones irregulares, conocidas como “diablitos”.

De acuerdo con la información expuesta por padres de familia, el corte de energía ocurrió el jueves 5 de noviembre. En un primer momento, los docentes comunicaron la suspensión temporal de las actividades presenciales debido a la falta de electricidad, sin mayores detalles sobre el origen del problema.

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Sin embargo, con el paso de los días trascendió que la medida de la CFE habría derivado del hallazgo de conexiones eléctricas irregulares en las instalaciones de abastecimiento del plantel.

Alumnos de primaria en Ciudad del Carmen cumplen 14 días sin clases por corte de luz / Especial

La situación generó inconformidad entre los padres de familia, quienes este lunes 23 de noviembre se reunieron en la cancha de Puesta del Sol para expresar su preocupación por la falta de una solución que permita el regreso de los estudiantes a las aulas.

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Los paterfamilias señalaron que la directora del centro educativo no ha gestionado una solución al problema, mientras los menores continúan con clases a distancia a través de internet, modalidad que, a su juicio, no ofrece las mismas condiciones de aprendizaje que la enseñanza presencial.