Un camión que transportaba aluminio protagonizó un accidente en el kilómetro 14 de la carretera Mérida-Valladolid, luego de que su conductor perdiera el control de la unidad al frenar bruscamente sobre el pavimento mojado.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo derrapó hasta impactarse contra un señalamiento de bandera del Tren Maya, que terminó desplazado de su base debido al golpe.

Noticia Destacada Yucatán tiene baja tasa de homicidios, pero mujeres representan más de una cuarta parte de las víctimas

Tras el percance, paramédicos acudieron al sitio para valorar al conductor, quien no presentó lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal de Kanasín se encargaron de abanderar la zona mientras se esperaba la intervención de la Guardia Nacional para atender el accidente.

Noticia Destacada Investigan a dos exalcaldes de la costa de Yucatán por presuntas irregularidades

El pavimento mojado y la maniobra de frenado brusco fueron señalados como los factores que habrían provocado que el conductor perdiera el control del camión.