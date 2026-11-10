Mujer de 65 años termina hospitalizada tras ser atropellada en la colonia Francisco I. Madero; conductora fue presentada ante Fiscalía

Una mujer de 65 años de edad, identificada como Enedina, terminó hospitalizada luego de ser atropellada por un automóvil particular cuando intentaba cruzar una transitada vialidad en las inmediaciones de la colonia Francisco I. Madero, en Ciudad del Carmen.

El accidente movilizó a los cuerpos de emergencia y a las autoridades de Tránsito, mientras que la conductora involucrada fue presentada ante la Fiscalía para rendir su declaración y determinar su situación legal.

Noticia Destacada Marina rescata con vida a tres pescadores de Ciudad del Carmen tras casi 40 horas varados en altamar

Los hechos se registraron durante la noche de este martes, en el cruce de la avenida Periférica con las calles José María Pino Suárez y José María Morelos y Pavón, donde una mujer adulta circulaba a bordo de un automóvil Nissan Sentra, color azul, con dirección hacia su domicilio.

De acuerdo con la información recabada, la conductora avanzaba por dicha vialidad cuando, en determinado momento, se encontró con Enedina, quien intentaba cruzar la avenida después de haber acudido a un establecimiento comercial cercano, donde había comprado unos vasos desechables.

El accidente movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de Tránsito. / Por Esto.

Presuntamente, la peatona atravesó la vialidad sin tomar las debidas precauciones, por lo que fue impactada por el automóvil y proyectada contra el pavimento. La conductora logró reaccionar y frenar la unidad a tiempo, evitando que las llantas del vehículo pasaran por encima de la mujer.

Tras el impacto, la adulta mayor quedó tendida sobre el asfalto y presentó diversos golpes en la cadera y otras partes del cuerpo, además de escoriaciones en la piel del rostro. Ante la situación, se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia para brindarle los primeros auxilios.

Noticia Destacada Policías rescatan a mujer que estaba en la orilla de una azotea en Ciudad del Carmen

Minutos después arribaron paramédicos, quienes valoraron a la lesionada y determinaron que era necesario trasladarla a un centro hospitalario para recibir atención médica y descartar posibles lesiones de mayor consideración.

Por su parte, la conductora permaneció en el lugar del accidente y colaboró con las autoridades. Incluso manifestó su intención de activar la cobertura del seguro del automóvil para hacerse cargo de los gastos derivados de las lesiones de la peatona.

La conductora permaneció en el lugar del accidente y colaboró con las autoridades. / Por Esto.

Sin embargo, tras la llegada de los peritos de Tránsito y al confirmarse que la mujer atropellada sería trasladada al hospital, se indicó que el procedimiento tendría que continuar ante la Fiscalía, donde ambas partes podrían comparecer para establecer un acuerdo y deslindar responsabilidades.

La intervención de las autoridades derivó en el aseguramiento del Nissan Sentra, que fue trasladado al corralón correspondiente como parte de las diligencias, mientras que la conductora fue presentada ante el Ministerio Público para rendir su declaración sobre lo ocurrido.

Noticia Destacada Desesperación en Ciudad del Carmen: tres pescadores desaparecen en altamar; sus familias temen lo peor y piden apoyo para localizarlos

Al lugar también llegaron familiares de Enedina, quienes intentaron dialogar con la automovilista para alcanzar un acuerdo que permitiera resolver la situación y cubrir los gastos de atención médica. No obstante, las conversaciones no prosperaron y no fue posible concretar un arreglo en ese momento.

Finalmente, el caso quedó a disposición de la autoridad ministerial, que deberá realizar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades de cada una de las partes involucradas en este accidente.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal