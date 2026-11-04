Feria de Xmatkuil 2026: Se llevará a cabo con normalidad, retiran bloqueo y a esta hora empieza el acceso

De acuerdo con la agenda prevista, la inauguración de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, va a ser el próximo viernes 6 de noviembre. Esto luego de que se logró un acuerdo para el retiro de los ejidatarios de Dzununcán del acceso al rencito ferial.

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Las negociaciones entre los ejidatarios y el gobierno del estado, fueron fundamentales para el retiro de los protestantes de la entrada a la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, la cual se va a realizar conforme a lo que se tiene planeado.

El día de hoy, se abrió una nueva mesa de negociación entre los ejidatarios y el gobernador Joaquín Díaz Mena, donde se logró un acuerdo para quitar el bloqueo que tenía casi 24 horas, por lo que los trabajadores y comerciantes lograron entrar al recinto ferial para instalar su negocios y atracciones.

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¿Qué estaban pidiendo los ejidatarios?

Los bloqueos por parte de los ejidatarios comenzaron porque están pidiendo una exigencia de 150 millones de pesos, ya que afirman que sus terrenos fueron tomados para la ampliación del espacio para la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, y para su funcionamiento.

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