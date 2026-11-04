Ejidatarios de Dzununcán se reunirán con Joaquín Díaz Mena por el bloqueo en Xmatkuil

Los representantes del ejido Dzununcán sostendrán este martes una reunión con el gobernador Joaquín Díaz Mena para buscar una solución al conflicto por los terrenos de la Feria Yucatán Xmatkuil, cuya disputa lleva 22 años sin resolverse.

El encuentro está programado para la 1 de la tarde de este 4 de noviembre, en Palacio de Gobierno, luego de que esta mañana los ejidatarios dialogaran con el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés, quien les propuso una reunión directa con el mandatario estatal.

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Durante el encuentro, los representantes ejidales expondrán sus demandas y se buscarán alternativas para resolver el conflicto por las tierras donde se realiza la feria, en medio de las protestas que mantienen bloqueados los accesos al recinto.

El acercamiento ocurre mientras las afectaciones continúan en Xmatkuil, donde comerciantes, ganaderos y animales permanecen perjudicados por el cierre de las entradas.

La situación también generó preocupación entre criadores de ganado de registro, cuyos ejemplares permanecen en camiones sin poder ingresar a las instalaciones.

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El Gobierno de Yucatán manifestó su disposición a encontrar una salida legal que otorgue certeza a ambas partes y permita recuperar la normalidad en el recinto ferial.

La reunión con Díaz Mena representa un nuevo intento de diálogo para destrabar un conflicto que, hasta ahora, no ha encontrado una solución definitiva.