¿Se cancela la Feria Xmatkuil 2026? esta es la situación del recinto a tres días de su inauguración

La inauguración de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, prevista para este viernes 6 de noviembre, enfrenta un escenario de incertidumbre por el bloqueo que ejidatarios de Dzununcán mantienen en uno de los accesos al recinto.

A pocos días del arranque, las negociaciones entre los manifestantes y el Gobierno estatal serán determinantes para conocer si los preparativos podrán continuar con normalidad.

Hasta ahora, las autoridades estatales no han anunciado la suspensión ni la cancelación del evento. Por el contrario, este miércoles se abrió una nueva vía de negociación luego de que los representantes del ejido aceptaran reunirse con el gobernador Joaquín Díaz Mena para exponer sus demandas y buscar una solución al conflicto.

La movilización comenzó por la exigencia de una indemnización de 150 millones de pesos por terrenos que los ejidatarios aseguran fueron utilizados para el funcionamiento y ampliación del recinto ferial.

Feria Xmatkuil 2026: ¿qué ocurrirá con la inauguración?

La posibilidad de que la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 abra sus puertas dependerá de los acuerdos que se alcancen para liberar los accesos y garantizar que las actividades puedan desarrollarse sin contratiempos.

Como parte de las gestiones, el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés, acudió a las instalaciones alrededor de las 7:00 horas de este miércoles 4 de noviembre.

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Después de escuchar las peticiones de los inconformes, les propuso una reunión con el mandatario estatal a las 13:00 horas en Palacio de Gobierno, invitación que fue aceptada por los representantes ejidales.

El encuentro busca encontrar una salida institucional a un conflicto que, según las autoridades, lleva 22 años sin resolverse. Mientras avanzan las conversaciones, el Gobierno estatal señaló que trabaja para normalizar las actividades en el recinto, donde ya se encuentran familias, comerciantes, ganaderos y animales que esperan ingresar o participar en la feria.

¿Por qué está bloqueado el acceso a Xmatkuil?

La disputa tiene su origen en la expropiación de 79 hectáreas realizada el 22 de enero de 2004, con el propósito de ampliar las instalaciones de la feria. Los ejidatarios de Dzununcán reclaman una compensación de 150 millones de pesos por esos terrenos, mientras que el Gobierno estatal sostiene que el procedimiento se realizó conforme a la ley y que la indemnización correspondiente fue cubierta.

Según la postura oficial, el decreto de expropiación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2004 y estableció un pago de 3 millones 399 mil 134.45 pesos. La administración estatal asegura contar con comprobantes de los recursos entregados al comisariado ejidal de aquella época.

El Gobierno también argumenta que el reclamo se encuentra bajo revisión del Tribunal Unitario Agrario, mediante el juicio 34-1254/2023, y que no puede autorizar un nuevo pago mientras no exista certeza jurídica sobre la propiedad de una parte de los terrenos en disputa.

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Bloqueo afecta los preparativos de la Feria Yucatán

La falta de acceso ya tiene consecuencias en la organización de la edición 2026. Entre los afectados se encuentran ganaderos que trasladan ejemplares para el Congreso Internacional Brahman, quienes han advertido sobre los riesgos que representa mantener a los animales dentro de vehículos durante periodos prolongados, sin las condiciones necesarias de descanso y suministro de agua.

También se reportan complicaciones para los trabajadores encargados de instalar juegos mecánicos y otras atracciones, lo que añade presión a los preparativos ante la cercanía de la inauguración.

Por ahora, la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 continúa sin una suspensión oficial. La reunión entre el gobernador y los ejidatarios marcará el siguiente paso para determinar si se consigue liberar el recinto a tiempo para recibir a los visitantes este fin de semana.