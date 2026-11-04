Abdul El-Sayed hace historia en EU al convertirse en el primer senador musulmán tras vencer a republicanos

El demócrata Abdul El-Sayed hizo historia en Estados Unidos al convertirse en el primer musulmán elegido para ocupar un escaño en el Senado, después de derrotar al republicano Mike Rogers en las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026.

El epidemiólogo de 42 años y origen egipcio consiguió la victoria en Míchigan tras una campaña marcada por los ataques del presidente Donald Trump, quien cuestionó su religión y lo vinculó, sin pruebas, con organizaciones extremistas.

El-Sayed respondió a los señalamientos del mandatario estadounidense y centró sus propuestas en el acceso a servicios de salud, el costo de vida y la reducción de la influencia de las grandes empresas en la política.

¿Quién es Abdul El-Sayed, el primer senador musulmán de Estados Unidos?

Nacido en Míchigan el 31 de octubre de 1984, Abdul El-Sayed es hijo de un inmigrante egipcio que llegó a Estados Unidos para realizar estudios de doctorado.

Estudió Biología y Ciencias Políticas en la Universidad de Míchigan, obtuvo un doctorado en Salud Pública en la Universidad de Oxford y posteriormente cursó Medicina en la Universidad de Columbia.

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A los 30 años asumió la dirección del Departamento de Salud de Detroit, responsabilidad que desempeñó hasta 2017.

Durante su campaña recibió el respaldo de figuras demócratas como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, además del expresidente Barack Obama.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Abdul El-Sayed?

Durante la campaña electoral, Trump lanzó acusaciones contra El-Sayed por su religión e incluso afirmó que tendría que pasar por un detector de metales para ingresar al Senado.

El demócrata respondió que aceptaría esa revisión si el presidente se sometía a un detector de mentiras.

Asimismo, rechazó que su identidad religiosa fuera responsable de los problemas económicos que enfrentan los estadounidenses y cuestionó las políticas de Washington hacia Irán e Israel.

Pese a los ataques, El-Sayed derrotó al republicano Mike Rogers y conservará para los demócratas el escaño que dejará Gary Peters.

Su llegada al Senado, prevista para enero de 2027, marcará un precedente en la representación religiosa dentro del Congreso estadounidense.

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