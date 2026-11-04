Ganado de registro queda varado en Xmatkuil por bloqueo; advierten riesgo de muerte de ejemplares

Cuatro camiones con animales permanecen varados en el acceso a la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, debido al bloqueo que impide el ingreso al recinto, situación que mantiene en riesgo la salud de varios ejemplares, denunciaron criadores de ganado de registro.

Los ganaderos señalaron que los animales permanecen encerrados en las jaulas de transporte, sin posibilidad de descender, beber agua o descansar. Advirtieron que las condiciones podrían provocar complicaciones de salud e incluso la muerte de algunos ejemplares si el problema se prolonga.

Entre el ganado afectado hay hembras gestantes y recién paridas, cuyo estado representa una preocupación adicional para los criadores, debido al riesgo de que sufran afectaciones durante el tiempo que permanezcan en los vehículos.

Noticia Destacada “Sino hay pago, no hay feria”: Ejidatarios de Dzununcán bloquean acceso a Xmatkuil

La situación también afecta la llegada de los animales destinados a la exposición ganadera y al Congreso Mundial Brahman, pues hasta el momento únicamente ha ingresado el 30 por ciento del ganado previsto para ambos eventos.

Manuel Medina Castro, presidente de la Asociación de Criadores de Ganado de Registro en Yucatán, exigió la liberación inmediata del acceso a la feria y advirtió que, en caso de que algún ejemplar muera a consecuencia de esta situación, presentarán demandas contra quien resulte responsable.

Noticia Destacada Ejidatarios de Dzununcán amenazan con bloquear acceso a Xmatkuil por falta de pago de sus tierras

El Congreso Mundial Brahman se realizará del 10 al 15 de noviembre y reunirá a criadores de más de 30 países, por lo que los productores consideraron urgente la intervención de las autoridades para permitir el ingreso de los animales y evitar consecuencias irreversibles.

Los criadores insistieron en que la prioridad es garantizar la integridad del ganado que permanece atrapado en los camiones y resolver el bloqueo antes de que se registre una tragedia.