Rechazan fallas en construcción del Centro Cultural Escénico.

Ante la inquietud de campechanos por la aparente falta de cimentación en la construcción del Centro Cultural Escénico, ubicado en el Foro Ah Kim Pech, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop) rechazó que la obra presente deficiencias o se esté construyendo de manera incorrecta, al argumentar que las características del terreno permiten levantar el inmueble sin necesidad de excavaciones profundas ni una cimentación convencional.

El titular de la dependencia, Bernard Rehn, aseguró que los trabajos avanzan en tiempo y forma, y actualmente se realiza el armado de las estructuras de acero, además de que ya se efectuaron algunos colados correspondientes a la cimentación. Adelantó que próximamente comenzará la construcción de los muros de concreto.

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Respecto a los cuestionamientos por la ausencia de una cimentación visible, explicó que el terreno donde se desarrolla el proyecto corresponde a un relleno del antiguo canal al mar, realizado hace varios años, cuya resistencia alcanza aproximadamente 72 toneladas por metro cuadrado, capacidad que, afirmó, permite soportar el peso de la edificación.

Detalló que estas condiciones geotécnicas permiten utilizar una cimentación superficial, es decir, colocar la estructura sobre el terreno sin necesidad de excavar para construir un cajón de cimentación y retirar grandes cantidades de material. Precisó que sí existen elementos de cimentación que penetran en el suelo, descritos como tensores, cuya función es evitar desplazamientos laterales del edificio, particularmente ante posibles movimientos sísmicos.

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El funcionario sostuvo que esta solución técnica permite reducir los tiempos de ejecución y los costos de construcción, por lo que descartó que la ausencia de una excavación profunda represente una falla estructural o un riesgo para la obra.

Por otra parte, respecto a los señalamientos del Colegio de Arquitectos sobre la falta de participación de profesionistas locales y los tiempos de las convocatorias, Rehn reconoció que inicialmente se contempló realizar un concurso de ideas arquitectónicas, pero fue descartado debido a que el procedimiento habría requerido cerca de un año para obtener una propuesta, además de otros cuatro meses para desarrollar el proyecto ejecutivo y el tiempo adicional para licitar.

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Explicó que, ante los plazos disponibles, se contrató a tres empresas para desarrollar el proyecto ejecutivo, el cual estuvo listo en marzo, y posteriormente se realizaron las gestiones presupuestales y administrativas para iniciar la licitación y ejecución de los trabajos.

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