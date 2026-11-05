Catean presunto punto de narcomenudeo al Poniente de Mérida; reportan una mujer detenida

Oficiales de corporaciones federales y estatales cumplieron una orden de cateo, en un predio presuntamente relacionado con actividades de narcomenudeo, la mañana de ayer, en la colonia Xoclán Canto, poniente de Mérida.

Las diligencias comenzaron a las 5:00 horas en el inmueble ubicado en la calle 130 con 59, donde arribaron elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI), adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El despliegue policiaco incluyó la participación del grupo K-9 de la SSP, cuyos binomios caninos se encargaron de buscar posibles sustancias ilícitas. También se contó con apoyo de drones para las tareas de vigilancia y seguridad.

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Como parte del dispositivo, varias calles de la zona fueron cerradas al tránsito vehicular, mientras agentes investigadores y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) efectuaban las diligencias correspondientes al interior del inmueble.

Trascendió que se detuvo a una mujer por su presunta relación con actividades de narcomenudeo. Las autoridades aseguraron dos automóviles, uno de la marca Volkswagen y otro Chevrolet, que fueron retirados del sitio con grúas de la SSP.

Oficialmente no hubo un informa oficial sobre los resultados del cateo, tampoco se confirmó si durante la intervención fueron encontradas y aseguradas sustancias ilícitas.

Apenas el 27 de octubre se llevó a cabo un operativo conjunto de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Fiscalía General del Estado que permitió el aseguramiento de varios kilogramos de presuntas drogas en una bodega en el municipio de Umán.

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La diligencia fue en cumplimiento de una Orden Técnica de Investigación, en la que las autoridades localizaron 4.2 kilogramos de una sustancia con características similares al cristal. 2.7 kilos de hierba verde presuntamente marihuana y 440 gramos de un polvo blanco con características similares a la cocaína.

En el operativo no se informó sobre personas detenidas. Los indicios y el inmueble quedaron bajo resguardo de las autoridades policiacas correspondientes, hasta que concluyan las indagatorias. Mientras que las sustancias aseguradas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Mérida, para las investigaciones y el deslinde de responsabilidades.