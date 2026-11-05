Menor sigue hospitalizada tras ser mordida por un perro dentro de su casa en Tizimín

Una menor de edad permanece hospitalizada, luego de sufrir múltiples mordeduras durante el ataque de un perro que ingresó a una vivienda de la colonia Jacinto Canek, en la ciudad de Tizimín.

Tras la agresión, sus familiares emprendieron una búsqueda para localizar al propietario del animal y confirmar si contaba con las vacunas correspondientes, principalmente la antirrábica.

De acuerdo con los primeros datos, el perro ingresó al predio y atacó en repetidas ocasiones a la niña, provocándole lesiones de consideración. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladada de urgencia al Hospital General San Carlos, donde permanece bajo atención médica.

La agresión provocó una fuerte reacción de sus familiares. El padre de la menor, tras enterarse de lo ocurrido, abordó su camioneta y atropelló al perro, que murió sobre la vía pública.

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Según la información recabada, el animal aparentemente deambulaba por las calles; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si tenía propietario ni si contaba con un esquema de vacunación.

Ante la incertidumbre, los familiares difundieron un llamado a la ciudadanía para obtener información sobre la persona que tenía bajo su cuidado al perro. Explicaron que conocer sus antecedentes de vacunación es importante para que los médicos puedan determinar el tratamiento y seguimiento adecuados para la pequeña.

Propietario sin identificar

La familia señaló que su intención es proteger la salud de la menor y no generar conflictos, por lo que pidió compartir la información y aportar cualquier dato que permita identificar al propietario.

Quienes tengan información pueden comunicarse de manera anónima al número 986 100 7433.

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Por su parte, elementos de la Policía Municipal tomaron datos de los hechos y acordonaron inicialmente el área. Posteriormente, el perímetro fue liberado y el cuerpo del animal retirado, además de que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.

El caso vuelve a poner de manifiesto la importancia de la tenencia responsable de animales, mantenerlos bajo supervisión y cumplir con sus esquemas de vacunación, a fin de evitar ataques que pongan en riesgo la integridad de otras personas, especialmente de niñas y niños.

Mientras tanto, los familiares de la menor permanecen a la espera de información que permita conocer los antecedentes del perro, en tanto la menor continúa recibiendo atención médica.