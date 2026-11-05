Familia denuncia presunto abuso policial en Motul; hombre permanece grave tras ser golpeado durante su detención

Un joven identificado como Jesús Bacelis, de 32 años de edad, permanece hospitalizado en estado grave, luego que elementos de la Policía Municipal de Motul lo detuvieron en circunstancias que sus familiares y testigos calificaron como un presunto caso de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza.

De acuerdo con la versión de testigos, los hechos ocurrieron cuando el joven regresaba a su domicilio después de salir de su trabajo y visitar a una de sus hermanas. Minutos antes de las 21:00 horas, abordó una motocicleta Honda, de color negro con rojo, y emprendió el camino hacia su casa.

Sin embargo, durante el trayecto, una patrulla municipal presuntamente comenzó a seguirlo y, antes de que llegara a su domicilio, chocó su motocicleta en la calle 24 con 37, cerca de la escuela Rafael Ramírez.

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Según testimonios, algunas personas que presenciaron lo que ocurrió auxiliaron al joven y lo resguardaron dentro de una vivienda. Sin embargo, los policías presuntamente ingresaron al predio sin autorización del propietario y, mediante el uso de la fuerza, sacaron a Jesús Bacelis, a quien golpearon antes de subirlo a una patrulla.

Testimonio de testigos

Otros testigos lograron grabar parte de la intervención policiaca. En las imágenes, según las versiones difundidas, se escucha al joven quejarse y gritar que los agentes lo lastimaban mientras era trasladado bajo custodia.

Horas después, sus familiares recibieron la noticia de que Jesús estaba gravemente lesionado y que sería llevado a una clínica para recibir atención médica. Posteriormente, el joven ingresó inconsciente al Hospital General Agustín O’Horán, en Mérida, donde, de acuerdo con lo informado a sus familiares, presentaba múltiples lesiones: una herida de más de 20 centímetros en la cabeza y otra en el costado, presuntamente ocasionada por un arma blanca, además de diversos golpes en el cuerpo.

La familia manifestó su preocupación por el estado de salud del joven, quien, aseguran, se debate entre la vida y la muerte. También cuestionaron la actuación de los elementos que participaron en la detención y señalaron al director de la Policía Municipal por la falta de claridad en torno a lo que sucedió.

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Ante la gravedad del caso, hicieron un llamado al alcalde de Motul, Lucio Estrella, y al Gobernador de Yucatán, para que intervengan, se esclarezcan los hechos y se investigue la posible responsabilidad de los agentes involucrados.

Los familiares también pidieron que el caso no quede en el olvido y recordaron otro episodio que, según señalaron, ocurrió meses anteriores, cuando un joven elemento policiaco fue golpeado y tableado por sus propios compañeros tras negarse presuntamente a participar en actos de corrupción.

Exigieron transparencia, respuestas y justicia para Jesús Bacelis, así como una investigación que permita determinar cómo terminó gravemente herido después de su detención por parte de la corporación municipal.