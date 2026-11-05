Accidente entre motocicleta de plataforma y transporte público dejó dos lesionados en la Región 100 de Cancún

Lo que prometía ser un viaje rápido y rutinario a través de una aplicación de transporte estuvo a punto de convertirse en una tragedia fatal durante la noche de ayer.

Un conductor de DiDi Moto y su pasajero terminaron tirados sobre el pavimento y posteriormente hospitalizados tras protagonizar un aparatoso accidente vial en las inmediaciones de la Región 100, luego de que el motociclista intentara ganar el paso de manera imprudente a una unidad del servicio público.

Noticia Destacada Rescatan a hombre que cayó en un cenote urbano de la Supermanzana 100 de Cancún

​Los hechos se registraron en la medianoche en el concurrido entronque de las avenidas Andrés Quintana Roo y José López Portillo. Testigos presenciales solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del número 911, lo que provocó una rápida movilización de las autoridades policiales y de tránsito, ya que las primeras llamadas alertaban sobre personas gravemente heridas y se temía lo peor en el sitio. ​

De acuerdo con los relatos recopilados en el lugar por curiosos y transeúntes, el conductor del vehículo de dos ruedas transitaba a exceso de velocidad con la intención de recortar tiempo y llegar con rapidez al destino de su pasajero. Sin embargo, al aproximarse al cruce de las avenidas antes mencionadas, omitió por completo el señalamiento de alto e intentó ganarle el paso al tráfico vehicular que circulaba sobre la vía preferencial.

La motocicleta en la que viajaban el conductor de DiDi Moto y su pasajero quedó destrozada tras el impacto / Especial

​ La camioneta tipo Urvan de transporte colectivo que avanzaba con preferencia no pudo evitar el impacto y embistió de lleno a la motocicleta. La fuerza de la colisión proyectó a ambos ocupantes del vehículo ligero a varios metros de distancia, terminando brutalmente tendidos sobre la vía de rodamiento junto a los restos destrozados de la moto. ​

Personas que presenciaron el percance corrieron de inmediato a prestar los primeros auxilios a los lesionados mientras arribaban los paramédicos.

Noticia Destacada Motociclista resulta gravemente lesionado tras choque en la Región 248 de Cancún

Tras recibir la atención médica inicial en la escena, ambos hombres fueron estabilizados y trasladados de urgencia a un hospital. Trascendió que uno de ellos ingresó en estado delicado y requirió atención médica especializada debido a la severidad de las lesiones presentadas.

​En el sitio, agentes de la Dirección de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos, acordonaron la zona para evitar otro percance y ordenaron el traslado de las unidades involucradas al corralón. Los peritos viales iniciaron las investigaciones correspondientes para realizar el deslinde formal de responsabilidades legales.