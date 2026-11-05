UIF bloquea recursos de 40 personas y empresas vinculadas al INE; no confirma si está Guadalupe Taddei

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, confirmó la inmovilización de recursos de 25 personas físicas y 15 empresas relacionadas con presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), aunque evitó precisar si entre los afectados se encuentra Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del organismo.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 5 de noviembre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, el funcionario explicó que las 40 personas físicas y morales fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas, tras detectarse operaciones financieras con indicadores de riesgo.

Reyes Colmenares señaló que la identidad de los involucrados está protegida por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que la dependencia no puede divulgar públicamente sus nombres.

¿Cuántas cuentas bloqueó la UIF por las irregularidades en el INE?

El titular de la UIF aclaró que todavía no se conoce el número exacto de cuentas bancarias afectadas ni los montos inmovilizados.

Explicó que corresponde a las instituciones financieras informar cuántas cuentas pertenecen a las personas y empresas incluidas en la lista, proceso que podría tomar varios días.

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Asimismo, detalló que las investigaciones identificaron movimientos de recursos entre compañías sin actividad comercial aparente, transferencias rápidas de dinero y operaciones relacionadas con personas que no tendrían vínculos comerciales identificables.

¿Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas están bajo investigación?

Al ser cuestionada sobre los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, señalados por sus vínculos con proveedores electorales, Sheinbaum aclaró que hasta el momento no se ha identificado una relación de estos personajes con organizaciones delictivas.

La mandataria explicó que las autoridades investigan posibles operaciones de lavado de dinero mediante empresas y transferencias bancarias, sin que ello implique necesariamente vínculos con la delincuencia organizada.

También señaló que las instancias competentes deberán determinar las responsabilidades correspondientes, una vez concluido el análisis financiero.

Finalmente, Sheinbaum pidió fortalecer los controles de contratación del INE y de los organismos electorales estatales para garantizar transparencia y certeza rumbo a las elecciones de 2027.

IO